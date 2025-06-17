Контейнерные порты Северной Европы столкнулись с серьёзным операционным кризисом

Пик сезона судоходства начинается для ключевых контейнерных портов Северной Европы серьезным операционным кризисом из-за задержек и заторов. Сообщается, что такая ситуация, сравнимая с периодом пандемии COVID-19, может продлиться до августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причинами стали забастовки, ремонт железнодорожных линий, рекордно низкий уровень воды в реках Эльба и Рейн, а также изменения в работе судоходных альянсов. Многие терминалы Северной Европы сейчас загружены более чем на 90 %. Так, в Антверпене время ожидания для крупного судна на причале достигло 44 часов, более мелкие же ждут до трех суток.

Не лучше обстоят дела и в Роттердаме. Там из-за задержек некоторые компании меняют свои планы и вводят дополнительные сборы за перегрузку. Напряженность на Ближнем Востоке и торговая война между США и Китаем усугубляют ситуацию. Аналитики предупреждают о неблагоприятных последствиях для глобальных цепочек поставок в Европе, Азии и Северной Америке.