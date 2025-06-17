Прямой эфир

Израиль ударил по штаб-квартире иранского гостелевидения во время выпуска новостей

17 июня 2025 06:19
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Израиль атаковал штаб-квартиру иранской государственной телерадиокомпании, трансляция прервалась на несколько минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В это время в прямом эфире шел выпуск новостей.

Израиль ударил по штаб-квартире иранского гостелевидения во время выпуска новостей-2

Позже ведущая вернулась в эфир и с иронией рассуждала об израильском оружии. В армии обороны Израиля подтвердили нанесение ударов по «военным целям» в Тегеране и добавили, что телекомпания также была в этом списке.

Напомним, Израиль начал операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам и военным базам. По словам израильских властей, эта атака стала ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. В ответ Иран атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет по его территории. Стороны не прекращают обстрел друг друга.

# Международная политика # Конфликт на Ближнем Востоке

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