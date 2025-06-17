Иностранка пыталась выехать в Польшу по документу сестры

Попытка незаконного пересечения границы пресечена. Через Беларусь выехать в Польшу по документу сестры пробовала гражданка Республики Бурунди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проездной документ Бельгии девушка предъявила в пункте пропуска «Брест».

Подозрения подтвердила специальная проверка – оказалось, что он не принадлежит владельцу. По словам задержанной, она не могла попасть в Евросоюз по своему паспорту из-за отсутствия визы. А потому позаимствовала документ для пересечения границы у сестры. В отношении иностранки начат административный процесс. За попытку незаконного пересечения границы кроме крупного штрафа ей грозит еще и уголовная ответственность – за использование заведомо подложного документа.