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Иностранка пыталась выехать в Польшу по документу сестры

17 июня 2025 06:28
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Попытка незаконного пересечения границы пресечена. Через Беларусь выехать в Польшу по документу сестры пробовала гражданка Республики Бурунди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проездной документ Бельгии девушка предъявила в пункте пропуска «Брест».

Иностранка пыталась выехать в Польшу по документу сестры-2

Подозрения подтвердила специальная проверка – оказалось, что он не принадлежит владельцу. По словам задержанной, она не могла попасть в Евросоюз по своему паспорту из-за отсутствия визы. А потому позаимствовала документ для пересечения границы у сестры. В отношении иностранки начат административный процесс. За попытку незаконного пересечения границы кроме крупного штрафа ей грозит еще и уголовная ответственность – за использование заведомо подложного документа.

# Государственная граница Беларуси

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