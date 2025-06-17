Международные авиаперевозчики столкнулись с трудностями на фоне обострения ирано-израильского конфликта

Вынужденное закрытие воздушного пространства в обеих странах привело к приостановке авиасобщения между Иорданией, Ливаном, Ираном, Израилем и Ираком. Сообщается, что самая напряженная ситуация в аэропорту Бейрута. Люди пытаются покинуть страну, однако этому препятствуют массовые отмены и задержки рейсов. Также стало известно, что в Израиле заблокированы около 40 тысяч туристов. В целом напряженная обстановка сохраняется во всех воздушных гаванях стран, которые находятся вблизи зоны конфликта.