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Международные авиаперевозчики столкнулись с трудностями на фоне обострения ирано-израильского конфликта

17 июня 2025 06:14
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Международные авиаперевозчики столкнулись с новыми трудностями на фоне обострения ирано-израильского конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международные авиаперевозчики столкнулись с трудностями на фоне обострения ирано-израильского конфликта-2

Вынужденное закрытие воздушного пространства в обеих странах привело к приостановке авиасобщения между Иорданией, Ливаном, Ираном, Израилем и Ираком. Сообщается, что самая напряженная ситуация в аэропорту Бейрута. Люди пытаются покинуть страну, однако этому препятствуют массовые отмены и задержки рейсов. Также стало известно, что в Израиле заблокированы около 40 тысяч туристов. В целом напряженная обстановка сохраняется во всех воздушных гаванях стран, которые находятся вблизи зоны конфликта.

# Авиасообщение # Международная политика

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