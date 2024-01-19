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К чему спасателей готовит психологическая полоса препятствий? Испытание на храбрость прошли с сотрудниками МЧС

19 января 2024 20:08
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Строгий распорядок дня и спецподготовка. Чтобы грамотно действовать в любых чрезвычайных ситуациях, спасатели ежедневно совершенствуют свои навыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полосу психологической подготовки прошла и наш корреспондент Арина Верховская.

К чему спасателей готовит психологическая полоса препятствий? Испытание на храбрость прошли с сотрудниками МЧС-1

Дежурная служба МЧС, чем помочь?

Центр оперативного управления. Сюда поступают сообщения о чрезвычайных ситуациях со всего Минского района. Принимает звонки диспетчер. Узнает детали происшествия и оперативно передает информацию подразделению.

К чему спасателей готовит психологическая полоса препятствий? Испытание на храбрость прошли с сотрудниками МЧС-4

Получив сигнал о пожарной тревоге, группа спасателей в считанные секунды отправляется на место происшествия. Чтобы грамотно действовать в любых чрезвычайных ситуациях, спасатели проходят специальную подготовку. Ежедневные занятия помогают совершенствовать профессиональные навыки и сохранять хорошую физическую форму.

К чему спасателей готовит психологическая полоса препятствий? Испытание на храбрость прошли с сотрудниками МЧС-7

Кирилл Черношей, старший помощник начальника пожарной аварийно-спасательной части № 8 Заславля:
У нас есть пожарная аварийно-спасательная подготовка, где личный состав отрабатывает нормативы. Подача стволом, также подача веревок спасательных, чтобы спасать людей с этажей и так далее. Работают в непригодной для дыхания среде – это дымокамеры, полоса психологической подготовки.

Что входит в полосу психологической подготовки, смотрите в видео.

# МЧС Беларуси # общество # Арина Верховская

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