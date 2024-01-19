К чему спасателей готовит психологическая полоса препятствий? Испытание на храбрость прошли с сотрудниками МЧС

Строгий распорядок дня и спецподготовка. Чтобы грамотно действовать в любых чрезвычайных ситуациях, спасатели ежедневно совершенствуют свои навыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полосу психологической подготовки прошла и наш корреспондент Арина Верховская.

Дежурная служба МЧС, чем помочь? Центр оперативного управления. Сюда поступают сообщения о чрезвычайных ситуациях со всего Минского района. Принимает звонки диспетчер. Узнает детали происшествия и оперативно передает информацию подразделению.

Получив сигнал о пожарной тревоге, группа спасателей в считанные секунды отправляется на место происшествия. Чтобы грамотно действовать в любых чрезвычайных ситуациях, спасатели проходят специальную подготовку. Ежедневные занятия помогают совершенствовать профессиональные навыки и сохранять хорошую физическую форму.