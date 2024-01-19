Может привести к инфаркту или инсульту. При каких заболеваниях противопоказано окунаться в прорубь?

Анна Ермакович, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации 32-й городской клинической поликлиники:

Есть такое понятие при погружении [в прорубь – прим. ред.] даже на 20-30 секунд, как холодовой стресс. Сосуды у нас сужаются, идет большой прилив крови к сердцу. На сердце идет большая очень нагрузка. Если у пациента, человека есть какие-то заболевания хронические, особенно сердечно-сосудистые – например, ишемическая болезнь, артериальная гипертензия, стенокардия, аритмия, то людям противопоказано погружаться в прорубь. Потому что может привести к развитию инфаркта либо инсульта, если есть проблемы с сосудами. Также хочу еще сказать, что противопоказаны погружения в прорубь людям, которые страдают эпилепсией, у которых имеется судорожный синдром, какие-то острые заболевания, а также беременным женщинам.

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