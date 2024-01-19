Начинали с нуля. Рассказываем, в каком состоянии было белорусское МЧС после распада СССР

Мир аплодирует стендаперам, трепещет перед коуч-менеджерами, восхищается блогерами. Эти лидеры мнений везде: в трендах YouTube, на глянцевых таблоидах комфортной жизни, на первых полосах эгоцентричного отношения к окружающему миру. Они герои иллюзий. Они в эфире и в повестке. Но когда слезы смывают косметику благополучия и беззаботной жизни – в эфире настоящие герои, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ.

Настоящие герои даже в самые праздничные дни самой миролюбивой страны всегда на линии огня. Причем в буквальном смысле. Белорусские супермены носят не голливудские плащи, а боевки из Микашевич и каски из Орши. Комплектация самых эксклюзивных машин тоже наша, родная. Много создано, учитывая пожелания пожарных спасателей.

Игорь Зарембо, начальник Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР»:

Ежесуточно на дежурстве в отряде более 60 спасателей и 30 единиц техники находится в минутной готовности. За голосуют – свои рембо. Игорь Зарембо:

Основная задумка, привлекается отряд на самые крупные чрезвычайные ситуации, в том числе и за рубежом. Сегодня отряд – это команда высококвалифицированных специалистов. Оснащены по последнему слову техники аварийно-спасательным оборудованием и снаряжением.

Иван Полевода, начальник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

30 лет, как я вступил в это учебное заведение. За эти 30 лет у меня только одна запись – это учебное заведение. Поэтому вся его история была практически на моих глазах. В том распределении, которое существовало в СССР, для Беларуси не нашлось места ни высшему, ни среднему специальному учебному заведению в сфере подготовки спасателей, пожарных. Когда СССР не стало, для всей системы это стало большим вызовом, потому что пришлось практически всю школу подготовки создавать с нуля.

Они настоящие полковники, но навсегда останутся первенцами отечественного МЧС. Так совпало, что система и они качали в одно время свою мускулатуру. Это сейчас современные спортзалы, тренажеры страха, дополненная реальность, огромные пожарные машины. А начинали ведь с нуля и единицы. Все, что осталось от той советской эпохи, – это номер пожарной – 01 и дух команды. Команды не как приказа, а команды в смысле семьи. Отечественное не уступает зарубежным аналогам! Вот какое снаряжение у белорусских спасателей – подробности здесь.

Игорь Зарембо:

Вы сказали хорошее слово «команда». Не команда начальника, а команда, в которой он проходит службу. А рядом товарищи-спасатели, где он чувствует поддержку в коллективе. У нас в отряде есть центр кризисно-психологической помощи. Сегодня много внимания уделяем морально-психологическому климату в коллективе и индивидуально каждого спасателя.

В середине 90-х ЗИЛы из пожарных депо порой еле ехали под горку, за такое оснащение пожарные краснели в цвета машин, а сейчас наши спасатели на вершине элитного дивизиона. Раньше в пожарные шли просто отчаянные люди, сейчас патриоты и профессионалы. Ведь в таких условиях подготовки не полюбить страну и службу – невозможно. Раньше – топоры и пилы, сейчас – вся линейка профессионального инструмента.