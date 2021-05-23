Вода может быть заражённой, даже если с виду чистая. Врач напоминает о правилах безопасного купания
В Брестской области определили более 100 мест для купания. Санитарные службы проверили готовность рекреационных зон к летнему сезону и начали отборы проб воды на соответствие требованиям безопасности по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, рассказали в программе «Плюс-минус».
В преддверии пляжного сезона специалисты предупреждают: не пренебрегайте правилами поведения. В частности, холодная и грязная вода гарантируют серьезные проблемы.
Алексей Рубченя, врач общей практики 39-й городской клинической поликлиники г. Минска:
Оптимальная температура для купания, конечно же, от 20 до 24 градусов. Купание в грязной воде влечет за собой очень много всего неприятного, начиная от инфекционных заболеваний. В воде могут содержаться ненужные химические вещества, которые вредны для организма человека. Самое распространенное инфекционное заболевание – энтеровирусное.
Если человек купается в непроверенной воде и хлебнет грязной воды, у него может развиться острая кишечная инфекция. Острая кишечная инфекция еще не так страшна, как сальмонеллез. Это весьма опасное бактериальное заболевание, которое ведет к очень тяжелому обезвоживанию, оно требует лечения, приема антибиотиков.
Купаться нужно в тех водоемах, которые проверяются центрами эпидемиологии и гигиены. Никогда человек не сможет на глаз определить, чистая вода или нечистая.
Она может быть прозрачной, с чистым дном, там могут летать птицы, но это ни о чем не говорит. Там могут содержаться разнообразные химические вещества и бактерии, которые не видны невооруженным взглядом.