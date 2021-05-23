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Как себя вести во время грозы? Эти действия помогут вам спасти жизнь

23 мая 2021 07:56
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Сезон гроз уже стартовал. И в этой связи напоминаем: купаться или контактировать с водой во время стихии нельзя, рассказали в программе «Плюс-минус».

Гроза застала в лесу, на рыбалке или в машине? Эти правила безопасности помогут спасти жизнь

Как себя вести во время грозы? Эти действия помогут вам спасти жизнь-1

Опасно касаться металлических конструкций, быстро передвигаться пешком или в открытом транспорте. Также в грозу не следует ложиться на землю, укрываться в стоге сена, приближаться на расстояние ближе 30-50 метров к отдельно стоящим высоким объектам.

# Правила безопасности # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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