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«Во вторник, в четверг по две тренировки». О чём мечтает игрок юношеской сборной Беларуси по гандболу?

28 февраля 2021 17:42
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Новости Беларуси. Олимпийские медали, как известно, куют в детских спортивных школах. Только в Минске таких более полусотни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Развитию именно детского спорта в Беларуси уделяют большое внимание. Знакомые всем названия состязаний «Снежный снайпер», «Кожаный мяч», «Золотая шайба» уже стали своеобразными брендами. Это и серьезная мотивация для юных спортсменов, и отличный способ вовремя рассмотреть будущего чемпиона.

«Во вторник, в четверг по две тренировки». О чём мечтает игрок юношеской сборной Беларуси по гандболу?-1

Для Алексея Ермакова гандбол – целая жизнь. Парень занимается этим видом спорта пять лет. И уже попал в сборную Беларуси до 16 лет. Мечта Леши – играть, как хорватский гандболист Лука Циндрич. Или лучше.

«Во вторник, в четверг по две тренировки». О чём мечтает игрок юношеской сборной Беларуси по гандболу?-4

Алексей Ермаков:
Во вторник, в четверг по две тренировки. И все остальные дни по одной. И в субботу.

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Это физически сложно для тебя или нет?

Алексей Ермаков:
Нет, нормально.

«Во вторник, в четверг по две тренировки». О чём мечтает игрок юношеской сборной Беларуси по гандболу?-7

Учит играть ребят Сергей Кострома. Тренер говорит: гандбол сейчас набирает популярность. Если 20 лет назад в республиканской спартакиаде участвовали семь команд, то сегодня – 14. Дети приходят, чтобы играть, как Владислав Кулеш, Артем Королек. В СКА-Минск есть даже платные группы по гандболу среди детей.

«Во вторник, в четверг по две тренировки». О чём мечтает игрок юношеской сборной Беларуси по гандболу?-10

Сергей Кострома, тренер юношеской сборной команды по гандболу СКА-Минск:
Некоторые дети приходят, хотят быть похожими на этих вот игроков, которые у нас здесь находятся на плакатах.

«Во вторник, в четверг по две тренировки». О чём мечтает игрок юношеской сборной Беларуси по гандболу?-13

Дмитрий Боярович:
Например, в футболе, в школе «Арсенала», с малых лет воспитывают футболистов, которые впоследствии играют в основной команде. Как у нас здесь, в гандболе, происходит?

«Во вторник, в четверг по две тренировки». О чём мечтает игрок юношеской сборной Беларуси по гандболу?-16

Сергей Кострома:
Конечно. Вы даже можете выйти в холл, там висят воспитанники, которые уже играют в команде, которые прошли обучение в ДЮСШ у наших тренеров. Никита Киналь – талантливый перспективный игрок, он сейчас в гандбольном клубе СКА. Женя Ладутько – я, может, могу кого-то забыть, обидеть – Андрей Пушкин.

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# Белорусские спортсмены # общество # Дмитрий Боярович # Владислав Кулеш # Артем Королек # Фотофакт

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