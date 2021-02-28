«Во вторник, в четверг по две тренировки». О чём мечтает игрок юношеской сборной Беларуси по гандболу?
Новости Беларуси. Олимпийские медали, как известно, куют в детских спортивных школах. Только в Минске таких более полусотни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Развитию именно детского спорта в Беларуси уделяют большое внимание. Знакомые всем названия состязаний «Снежный снайпер», «Кожаный мяч», «Золотая шайба» уже стали своеобразными брендами. Это и серьезная мотивация для юных спортсменов, и отличный способ вовремя рассмотреть будущего чемпиона.
Для Алексея Ермакова гандбол – целая жизнь. Парень занимается этим видом спорта пять лет. И уже попал в сборную Беларуси до 16 лет. Мечта Леши – играть, как хорватский гандболист Лука Циндрич. Или лучше.
Алексей Ермаков:
Во вторник, в четверг по две тренировки. И все остальные дни по одной. И в субботу.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Это физически сложно для тебя или нет?
Алексей Ермаков:
Нет, нормально.
Учит играть ребят Сергей Кострома. Тренер говорит: гандбол сейчас набирает популярность. Если 20 лет назад в республиканской спартакиаде участвовали семь команд, то сегодня – 14. Дети приходят, чтобы играть, как Владислав Кулеш, Артем Королек. В СКА-Минск есть даже платные группы по гандболу среди детей.
Сергей Кострома, тренер юношеской сборной команды по гандболу СКА-Минск:
Некоторые дети приходят, хотят быть похожими на этих вот игроков, которые у нас здесь находятся на плакатах.
Дмитрий Боярович:
Например, в футболе, в школе «Арсенала», с малых лет воспитывают футболистов, которые впоследствии играют в основной команде. Как у нас здесь, в гандболе, происходит?
Сергей Кострома:
Конечно. Вы даже можете выйти в холл, там висят воспитанники, которые уже играют в команде, которые прошли обучение в ДЮСШ у наших тренеров. Никита Киналь – талантливый перспективный игрок, он сейчас в гандбольном клубе СКА. Женя Ладутько – я, может, могу кого-то забыть, обидеть – Андрей Пушкин.
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