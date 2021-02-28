«Во вторник, в четверг по две тренировки». О чём мечтает игрок юношеской сборной Беларуси по гандболу?

Новости Беларуси. Олимпийские медали, как известно, куют в детских спортивных школах. Только в Минске таких более полусотни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Развитию именно детского спорта в Беларуси уделяют большое внимание. Знакомые всем названия состязаний «Снежный снайпер», «Кожаный мяч», «Золотая шайба» уже стали своеобразными брендами. Это и серьезная мотивация для юных спортсменов, и отличный способ вовремя рассмотреть будущего чемпиона.

Для Алексея Ермакова гандбол – целая жизнь. Парень занимается этим видом спорта пять лет. И уже попал в сборную Беларуси до 16 лет. Мечта Леши – играть, как хорватский гандболист Лука Циндрич. Или лучше.

Алексей Ермаков:

Во вторник, в четверг по две тренировки. И все остальные дни по одной. И в субботу. Дмитрий Боярович, корреспондент:

Это физически сложно для тебя или нет? Алексей Ермаков:

Нет, нормально.

Учит играть ребят Сергей Кострома. Тренер говорит: гандбол сейчас набирает популярность. Если 20 лет назад в республиканской спартакиаде участвовали семь команд, то сегодня – 14. Дети приходят, чтобы играть, как Владислав Кулеш, Артем Королек. В СКА-Минск есть даже платные группы по гандболу среди детей.

Сергей Кострома, тренер юношеской сборной команды по гандболу СКА-Минск:

Некоторые дети приходят, хотят быть похожими на этих вот игроков, которые у нас здесь находятся на плакатах.