«Люблю быть самой первой, побеждать». Посмотрите, как тренируют детей, которые собираются стать олимпийскими чемпионами
Новости Беларуси. Олимпийские медали, как известно, куют в детских спортивных школах. Только в Минске таких более полусотни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В Минском городском центре олимпийского резерва по лыжным видам спорта каждый год набирают десятки ребят, которые в будущем собираются стать олимпийскими чемпионами. И это хорошая цель, ведь у Беларуси нет олимпийских медалей в этом виде спорта.
Одна из девочек нынешнего набора – Маргарита Нехвидович. Неизвестно, добьется ли она своей цели в будущем, но стремления сегодня у нее не отнять.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Почему ты решила заниматься лыжными гонками?
Маргарита Нехвидович:
Это очень интересно, увлекательно. Спорт – это важно для жизни. Очень интересно кататься. Очень хочется получить когда-нибудь первое место, кубок и побеждать весь народ. Я вообще люблю быть самой первой, побеждать и идти за победой.
Работают с ребятами молодые тренеры. Ульяна и Владислав стараются (кроме технических моментов) привить детям любовь к спорту в целом. И у них получается, хотя бы судя по горящим глазам ребят.
Вячеслав Чуприс, тренер по лыжным гонкам:
Все у нас бесплатно: лыжи, ботинки, палки. Детей так много, что уже даже инвентаря, бывает, не хватает. Так, в принципе, достаточно. Смотрим за норвежцами, за русскими, как они тренируются, и какие-то моменты перенимаем у них. Они очень много делают соревнований для малышей, и мы тоже стараемся. Если не какие-то официальные старты, то самостоятельно выделяем какой-нибудь день тренировочный, делаем среди нашей базы соревнования детей, смотрим их результаты.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Новичков обычно учат классическому ходу по лыжне. Выглядит это следующим образом: ноги слегка согнуты, руками мы приводим в движение лыжи. Чтобы освоить это, у детей уходит в среднем две недели. Но может быть и быстрее – у каждого индивидуально.