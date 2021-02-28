«Люблю быть самой первой, побеждать». Посмотрите, как тренируют детей, которые собираются стать олимпийскими чемпионами

Новости Беларуси. Олимпийские медали, как известно, куют в детских спортивных школах. Только в Минске таких более полусотни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Минском городском центре олимпийского резерва по лыжным видам спорта каждый год набирают десятки ребят, которые в будущем собираются стать олимпийскими чемпионами. И это хорошая цель, ведь у Беларуси нет олимпийских медалей в этом виде спорта.

Одна из девочек нынешнего набора – Маргарита Нехвидович. Неизвестно, добьется ли она своей цели в будущем, но стремления сегодня у нее не отнять. Дмитрий Боярович, корреспондент:

Почему ты решила заниматься лыжными гонками?

Маргарита Нехвидович:

Это очень интересно, увлекательно. Спорт – это важно для жизни. Очень интересно кататься. Очень хочется получить когда-нибудь первое место, кубок и побеждать весь народ. Я вообще люблю быть самой первой, побеждать и идти за победой.

Работают с ребятами молодые тренеры. Ульяна и Владислав стараются (кроме технических моментов) привить детям любовь к спорту в целом. И у них получается, хотя бы судя по горящим глазам ребят.

Вячеслав Чуприс, тренер по лыжным гонкам:

Все у нас бесплатно: лыжи, ботинки, палки. Детей так много, что уже даже инвентаря, бывает, не хватает. Так, в принципе, достаточно. Смотрим за норвежцами, за русскими, как они тренируются, и какие-то моменты перенимаем у них. Они очень много делают соревнований для малышей, и мы тоже стараемся. Если не какие-то официальные старты, то самостоятельно выделяем какой-нибудь день тренировочный, делаем среди нашей базы соревнования детей, смотрим их результаты.