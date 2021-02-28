Спонсирует одарённых детей. Как Президентский спортивный клуб помогает развивать олимпийское движение в Беларуси?

Новости Беларуси. Развитию детского спорта в Беларуси уделяется много внимания. Только в Минске функционируют 56 ДЮСШ, в том числе олимпийского резерва, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Развитию детского спорта в Беларуси уделяется много внимания. Только в Минске функционируют 56 ДЮСШ, в том числе олимпийского резерва, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вклад в детский спорт вносит и Президентский спортивный клуб. Организация более 15 лет проводит детско-юношеские соревнования по биатлону, футболу, хоккею: «Снежный снайпер», «Кожаный мяч», «Золотая шайба». Спонсирует одаренных спортсменов. За все время существования клуба выплачено более 9 миллионов долларов в качестве стипендий. А ДЮСШ получают материальную поддержку в рамках акции «Олимпийский выбор», которая проводится с 2012 года.
Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
Эта акция полюбилась всеми. Крайнее ее проведение было на II Европейских играх. И все призеры, которые являлись представителями Республики Беларусь, показавшие рекорд либо отметившись чемпионской медалью, сделали свой правильный выбор олимпийский. Все денежные средства были перечислены в ДЮСШ различные и, конечно же, пошли в первую очередь на подготовку будущих спортсменов Республики Беларусь.
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