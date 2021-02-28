Спонсирует одарённых детей. Как Президентский спортивный клуб помогает развивать олимпийское движение в Беларуси?

Новости Беларуси. Развитию детского спорта в Беларуси уделяется много внимания. Только в Минске функционируют 56 ДЮСШ, в том числе олимпийского резерва, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вклад в детский спорт вносит и Президентский спортивный клуб. Организация более 15 лет проводит детско-юношеские соревнования по биатлону, футболу, хоккею: «Снежный снайпер», «Кожаный мяч», «Золотая шайба». Спонсирует одаренных спортсменов. За все время существования клуба выплачено более 9 миллионов долларов в качестве стипендий. А ДЮСШ получают материальную поддержку в рамках акции «Олимпийский выбор», которая проводится с 2012 года.