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Спонсирует одарённых детей. Как Президентский спортивный клуб помогает развивать олимпийское движение в Беларуси?

28 февраля 2021 17:42
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Новости Беларуси. Развитию детского спорта в Беларуси уделяется много внимания. Только в Минске функционируют 56 ДЮСШ, в том числе олимпийского резерва, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Спонсирует одарённых детей. Как Президентский спортивный клуб помогает развивать олимпийское движение в Беларуси?-1

Вклад в детский спорт вносит и Президентский спортивный клуб. Организация более 15 лет проводит детско-юношеские соревнования по биатлону, футболу, хоккею: «Снежный снайпер», «Кожаный мяч», «Золотая шайба». Спонсирует одаренных спортсменов. За все время существования клуба выплачено более 9 миллионов долларов в качестве стипендий. А ДЮСШ получают материальную поддержку в рамках акции «Олимпийский выбор», которая проводится с 2012 года.

Спонсирует одарённых детей. Как Президентский спортивный клуб помогает развивать олимпийское движение в Беларуси?-4

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
Эта акция полюбилась всеми. Крайнее ее проведение было на II Европейских играх. И все призеры, которые являлись представителями Республики Беларусь, показавшие рекорд либо отметившись чемпионской медалью, сделали свой правильный выбор олимпийский. Все денежные средства были перечислены в ДЮСШ различные и, конечно же, пошли в первую очередь на подготовку будущих спортсменов Республики Беларусь.

Спонсирует одарённых детей. Как Президентский спортивный клуб помогает развивать олимпийское движение в Беларуси?-7

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# Государственная политика в области спорта # общество # Павел Егоров # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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