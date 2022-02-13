О пенсии, дистанционной работе и социальных гарантиях для белорусов. Рассказывает Ирина Костевич

Новости Беларуси. Неважно, большой или маленький бизнес, от налоговых поступлений зависят многие социальные гарантии. Это выплата пенсий и пособий, доступное образование и медицина, социальное обслуживание, поддержка молодых и многодетных семей. Только на пенсионное обеспечение белорусов в 2022 году запланировано 16 миллиардов рублей. Это 9 % валового внутреннего продукта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О развитии пенсионной системы, изменениях в Трудовом кодексе, а также о том самом выходном дне, который предоставят белорусам для медицинского обследовании, рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Ольга Коршун, СТВ:

Начнем с такой животрепещущей всегда темы – это финансовое обеспечение наших пенсионеров и в целом развитие пенсионной системы в нашей стране. На что наши пожилые граждане могут сейчас рассчитывать, на какие преференции? Расходы, связанные с пенсионным обеспечением в Беларуси, составляют около 9% от ВВП

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Расходы, которые сегодня государство взяло на себя как государственная обязанность перед пенсионерами, в рамках пенсионного обеспечения оцениваются в масштабах около 9 % от валового внутреннего продукта. Это много, сегодня соизмеримо с теми расходами, которые несут развитые страны на пенсионное обеспечение. Конечно, прежде всего наша задача – обеспечить реальный рост. По итогам прошлого года 100,7 % превысили. Не так уж много, как бы хотелось. Особенный был у нас 2021 год, поэтому пришлось оперативно менять приоритеты. Расходы с учетом COVID прежде всего пошли на оплату больничных нашим работающим гражданам. Поэтому видя, что произошло в 2021 году, структуру этих расходов, конечно же, мы и приняли решение указом главы государства – с 1 марта текущего года повышаются пенсии. Мы сделали более ранний шаг по повышению пенсии, чем делали в предыдущие годы. На 7 % у каждого пенсионера повысится пенсия. Расходы на это повышение с 1 марта на весь год – это будет плюс почти 580 миллионов рублей, только на это повышение. Вообще, в пенсионном бюджете запланировано более 16 миллиардов рублей – это расходы на пенсионные обязательства государства по выплате пенсий в текущем году. Ольга Коршун:

Давайте ради справедливости отметим, что с 1 октября у каждого из нас появится возможность думать о своей пенсии заранее и самим беспокоиться. Вступит в силу новый механизм накопления пенсии. Расскажите о нем подробнее. Что он даст белорусам в будущем, когда мы выйдем на пенсию? Есть ли возможность получать больше? О накопительной пенсии в Беларуси

Ирина Костевич:

Накопительная пенсия уже есть сегодня. Но мы увидели, что не идет она таким активным шагом в своем развитии. Некая должна быть мотивация, может быть, какой-то бонус для того, чтобы более активно увлечь во вхождение в эту накопительную систему, на вторую пенсию. Ведь государство свои обязательства не снимает, как платило государственную пенсию, так эти обязательства в государстве сохраняются. Но мы говорим: 580 – мало, хотелось бы больше. Если больше, то здесь уже участие самого человека в формировании своей второй пенсии. Этот механизм накопительный. Что для человека? У человека есть право из своей заработной платы накапливать от 1 до 10 %. При этом соразмерно – в этом главный бонус. Плюс соразмерно будет за него и уплачивать наниматель, но не более 3 %. В чем плюс этой новой системы? Первое – вот эта бонусность: вступаю я, вступает вместе со мной наниматель. Второе – это льготы по подоходному налогу, это наследство этой суммы – на мой взгляд, это важно. Ну и третий механизм – это гарантии государства. Государство берет гарантии на сохранение, и не просто на сохранение – и капитализацию этой суммы. Ольга Коршун:

Что касается трудовых отношений для тех, кто сейчас активно трудится, то в этой сфере уже несколько лет таким основополагающим документом выступает Трудовой кодекс. И он изменяется, я бы сказала, он такой живой организм, который подстраивается под современные реалии. Узаконена дистанционная работа, какие-то новые социально-правовые гарантии для родителей, которые воспитывают детей. Вот эти новые меры, которые нашли отражение в кодексе, какой эффект принесли? О дистанционной работе

Ирина Костевич:

Промониторили в 2021 году четыре нормы, как они работают. Первое – это дистанционная работа. Конечно, то, что она заработала, как говорится, с первых дней, а вступила с января 2020 года – в начале 2020 года пришел COVID. И вот эта новая форма активно помогла быстро и оперативно перестроить свою работу. Мы пул каких-то организаций отобрали и промониторили. Как? В среднем где-то 38 % пошли на дистанционную работу. Если говорить про IT-сектор, там 100 % перешли на дистанционную работу. Второе направление, которое вводилось в Трудовом кодексе и действует в Трудовом кодексе, – это перевод к другому нанимателю либо на другую работу в течение не более шести месяцев. Каждая четвертая организация переводила на другую работу внутри своей организации. Понимаем, когда человек заболел, надо быстро и оперативно перестроить производственный процесс. Очень было востребовано – каждый четвертый. Второе – переводы к другому работнику. Таких, конечно, буквально 5 % организаций, но этим активно воспользовалась система здравоохранения. Об отцовском отпуске: очень захотелось усилить его роль в воспитании ребенка

Ирина Костевич:

Третье направление – это отцовский отпуск, но это не тот отпуск, про который мы говорим – по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Это еще одна такая разновидность социального отпуска. Очень захотелось усилить роль отца в воспитании ребенка. А когда на старте ты видишь это маленькое чудо, конечно, очень важно, чтобы это чудо видел и отец. И самое главное, в первые эти месяцы, первые дни жизни помочь жене. Норма эта – 14 дней. В первые полгода папа имеет право взять отпуск этот социальный. При этом мы эту норму заложили гибко. Не все наниматели пошли на оплачиваемый отпуск. Увидели, что только из обследуемых 9 % применяли вот эту норму. Поэтому для себя мы, конечно, задачи поставили – работать с нанимателями, профсоюзами в рамках социального партнерства. «Были внесены изменения». Что поменялось в контрактной форме найма? Ирина Костевич:

И четвертое направление – это контрактная форма найма. Опять же, проанализировав, мы увидели, что ряд нанимателей использует очень активно именно контрактную форму найма только на год, заключает контракт только на год. Конечно, нас тоже это очень беспокоит. Первое – нет такой уверенности у работника, придя к такому нанимателю, отсутствует стабильность в коллективе, есть определенная недобросовестность со стороны нанимателя. Поэтому отработав эту норму, опять же, в рамках социального партнерства с нанимателями и профсоюзами, были внесены изменения. Посмотрели – мы видим хороший результат. Вот эти краткосрочные годичные контракты сократились где-то в 1,7 раза, а на три и более лет – выросли почти в два раза.

Ольга Коршун:

В ближайшее время в Трудовой кодекс будут внесены еще какие-то изменения? Как нанимателю перевести сотрудника на дистанционную работу? Ирина Костевич:

В дистанционной работе прежде всего не надо вносить изменения в контракт. Только нанимателю необходимо принять приказ, который переведет работника на временную дистанционную работу – более гибко и более оперативно. Второе – есть потребность со стороны нанимателей сделать такую комбинированную работу, когда можно сочетать дистанционную работу и работу в офисе. Это тоже очень востребовано, поэтому эта норма внесена в новый проект Трудового кодекса, в закон, куда будут вноситься такие изменения. О праве на один оплачиваемый день в неделю для некоторых семей

Ирина Костевич:

Вторая норма, которую тоже мы получили через обратную связь от многодетных семей, семей, которые воспитывают деток-инвалидов, сегодня есть такая очень хорошая норма – раз в неделю такие семьи имеют право взять один рабочий день оплачиваемый для решения своих семейных вопросов. Но нельзя смотреть уже на семью, ведь бытовые условия уже тоже серьезно поменялись, что надо только убирать, стирать, готовить. Надо отвести ребенка на секцию, кружок, поэтому устанавливаем право выбора: либо один оплачиваемый день в неделю, свободный от работы, либо каждый день в неделю сокращен на один час. Можно взять молоко или денежную компенсацию. О работе в особых условиях труда Ирина Костевич:

И третье направление – это работа в особых условиях, прежде всего во вредных условиях труда. Сегодня норма предоставления молока как компенсация для оздоровления человека. Сегодня наниматели услышали работников – не каждому подходит молоко, давайте эту норму сделаем гибко. Поэтому молоко заменяем денежной выплатой, но исключительно это будет по заявлению работника, это будет выбор работника, не нанимателя. Ольга Коршун:

Еще одно нововведение, о котором мы недавно узнали, Президент анонсировал во время Послания, что один рабочий день нам освободят для того, чтобы белорусы смогли пройти комплексное медицинское обслуживание. У меня сразу вопрос: может, кто-то захочет этот день просто прогулять. Как эта норма будет в жизни работать? «Если человек принимает решение пройти диспансеризацию, то наниматель обязан предоставить ему этот день»