«У нас уже нет очереди из многодетных семей». В Воложинском районе строят дома для нуждающихся

Новости Беларуси. Новый район индивидуальной застройки появился в городском поселке Ивенец Воложинского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Новый район индивидуальной застройки появился в городском поселке Ивенец Воложинского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Дома вырастут на улице Лермонтова. Они предназначены для тех, кто имеет потребность в улучшении жилищных условий. Большинство застройщиков – многодетные и молодые семьи. Всего будет 82 земельных участка. Кстати, восемь домов уже обрели своих хозяев.
Тересса Липницкая, председатель Ивенецкого райисполкома:
На учете нуждающихся у нас стояли четыре многодетные семьи, которые хотели бы строиться. И они все получили эти земельные участки. Сегодня у нас уже нет очереди из многодетных семей. Хотя из молодых семей у нас очередь 42 человека на получение земельных участков.
Строительство домов начнется в 2021 году. В сентябре здесь открылся новый детский сад на 230 мест.