«У нас уже нет очереди из многодетных семей». В Воложинском районе строят дома для нуждающихся

Дома вырастут на улице Лермонтова. Они предназначены для тех, кто имеет потребность в улучшении жилищных условий. Большинство застройщиков – многодетные и молодые семьи. Всего будет 82 земельных участка. Кстати, восемь домов уже обрели своих хозяев.

Тересса Липницкая, председатель Ивенецкого райисполкома:

На учете нуждающихся у нас стояли четыре многодетные семьи, которые хотели бы строиться. И они все получили эти земельные участки. Сегодня у нас уже нет очереди из многодетных семей. Хотя из молодых семей у нас очередь 42 человека на получение земельных участков.