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«У нас уже нет очереди из многодетных семей». В Воложинском районе строят дома для нуждающихся

12 октября 2020 15:39
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Новости Беларуси. Новый район индивидуальной застройки появился в городском поселке Ивенец Воложинского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«У нас уже нет очереди из многодетных семей». В Воложинском районе строят дома для нуждающихся-1

Дома вырастут на улице Лермонтова. Они предназначены для тех, кто имеет потребность в улучшении жилищных условий. Большинство застройщиков – многодетные и молодые семьи. Всего будет 82 земельных участка. Кстати, восемь домов уже обрели своих хозяев.

«У нас уже нет очереди из многодетных семей». В Воложинском районе строят дома для нуждающихся-4

Тересса Липницкая, председатель Ивенецкого райисполкома:
На учете нуждающихся у нас стояли четыре многодетные семьи, которые хотели бы строиться. И они все получили эти земельные участки. Сегодня у нас уже нет очереди из многодетных семей. Хотя из молодых семей у нас очередь 42 человека на получение земельных участков. 

«У нас уже нет очереди из многодетных семей». В Воложинском районе строят дома для нуждающихся-7

Строительство домов начнется в 2021 году. В сентябре здесь открылся новый детский сад на 230 мест.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Тересса Липницкая # Фотофакт

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