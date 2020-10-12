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Пытались устраивать драки с сотрудниками милиции. На выходных в Минске снова прошли протестные акции

12 октября 2020 06:24
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Новости Беларуси. Протесты в выходные становятся гораздо малочисленнее, но и заметно радикализируются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не сметь меня фотографировать». Григорий Азарёнок 11 октября вышел на улицы Минска, чтобы увидеть протест своими глазами

Пытались устраивать драки с сотрудниками милиции. На выходных в Минске снова прошли протестные акции-1

Пытались устраивать драки с сотрудниками милиции. На выходных в Минске снова прошли протестные акции-3

В воскресенье, 11 октября, люди из толпы попытались устроить потасовки и драки с сотрудниками милиции. На улицу также вышли экстремисты из радикальных анархистских группировок. Тем не менее правоохранители ситуацию в городе контролировали.

Пытались устраивать драки с сотрудниками милиции. На выходных в Минске снова прошли протестные акции-6

А вот простым людям вновь пришлось терпеть перекрытые дороги и неудобства из-за закрытых станций метро.

Точную информацию о количестве протестующих и задержанных 12 октября огласят в МВД.

# Акции протеста # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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