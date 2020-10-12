Пытались устраивать драки с сотрудниками милиции. На выходных в Минске снова прошли протестные акции

Новости Беларуси. Протесты в выходные становятся гораздо малочисленнее, но и заметно радикализируются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В воскресенье, 11 октября, люди из толпы попытались устроить потасовки и драки с сотрудниками милиции. На улицу также вышли экстремисты из радикальных анархистских группировок. Тем не менее правоохранители ситуацию в городе контролировали.