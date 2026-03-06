Во Дворце Республики 36 представительницам Минской области вручили орден Матери

Награда за безграничную любовь, заботу, терпение и титанический труд в воспитании детей. Накануне Дня женщин председатель Миноблисполкма Алексей Кушнаренко вручил орден Матери представительницам центрального региона. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики. Высокую государственную награду получили 36 многодетных мам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В адрес женщин прозвучали теплые слова благодарности за их нелегкий и ответственный труд. Среди них представительницы разных профессий. Но главная ценность в жизни каждой – семья. Они успешно совмещают карьеру с материнством. Значительную часть времени посвящают детям: их развитию и образованию. Всего в списке награжденных 42 жительницы Минщины: в их семьях воспитываются 214 мальчиков и девочек. Самая многодетная мама из Солигорска: у нее 7 детей. А самой молодой – 26 лет. Она воспитывает 6 мальчиков и девочек.

Татьяна Казырицкая, многодетная мама: С детства хотела, чтобы у меня была большая семья, потому что я в семье одна. Изначально я планировала, что будет не менее трех деток, но так получилось, что их пять, и я ни о чем не жалею. Насчет поддержки, да, это очень помогает при строительстве, медицине, поступлении.

Татьяна Михаленя, многодетная мама: У нас пятеро детей в семье. Многодетная семья для нас, это, прежде всего, гордость. Это большой труд, быть многодетной мамой. В пять раз больше мы заботимся, помогаем им решить какие-то вопросы, поставить на путь правильный советами, поддерживаем во всем.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Это очень большой труд, воспитывать пять и более детей. И вот участницы сегодняшней церемонии не просто это делают достойно, они полностью отдаются своим детям, своим семьям. И мы стараемся, чтобы каждая семья была в зоне нашего внимания. И там, где необходима наша помощь со стороны органов власти, мы обязательно ее будем оказывать.

Напомним, орден Матери вручают за рождение и достойное воспитание пятерых и более детей. Минская область – в лидерах среди регионов страны по количеству многодетных мам. Всего высокой награды в центральном регионе удостоены 2801 мама.