В Беларуси изменились правила проведения ЦТ – рассказываем о новшествах

В частности, документ допускает использование мобильного телефона во время проведения тестирования, но лишь в тех случаях, когда устройство необходимо для контроля параметров здоровья. А для абитуриентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в экзаменационных аудиториях должны быть предусмотрены специальные места, учитывающие персональные запросы участника ЦТ. Чтобы эти условия были обеспечены, при регистрации следует предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья и заявление.

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Неизменное требование на протяжении последних лет – это, конечно, сложность тестов, которые проходят наши выпускники школ и абитуриенты, которые поступают в наши университеты. Изменений в последние годы ни в сложность тестов, ни в спецификации у нас не вносятся. Централизованное тестирование будет проводиться в этом году так же, как и в прошлом, – в единые сроки с централизованным экзаменом. Дни также уже определены – это 26, 29 мая и 2, 5 июня.

Также в постановлении уточнен перечень ограничений для абитуриентов. Например, запрещено выносить из аудитории письменные заметки и записи на любых носителях, конкретизированы и требования к использованию калькуляторов во время тестирования по химии и физике.