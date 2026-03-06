Лукашенко выразил соболезнование в связи со смертью народного поэта Беларуси Каризны

Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного поэта Беларуси Владимира Каризны в связи с его смертью. Ему было 87 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Примите искренние соболезнования в связи со смертью народного поэта Беларуси Каризны Владимира Ивановича. Его стихотворения и литературное наследие проникнуты уважением к истории и традициям нашего народа. Знаковым событием в творчестве поэта стала работа над гимном современной Беларуси – символом независимости, гордости и единства соотечественников. Светлая память о Владимире Ивановиче навсегда сохранится в наших сердцах», – говорится в соболезновании.

Владимир Каризна – один из авторов современного текста государственного гимна Республики Беларусь. Всего же он написал более 200 песен, которые исполняли «Сябры», «Бяседа» и другие ансамбли. За вклад в литературу и культуру в 2024 году Владимиру Каризне было присвоено звание народного поэта Беларуси, а за участие в создании госгимна он был награжден орденом Франциска Скорины. Прощание с народным поэтом состоится завтра, 7 марта, в Доме литератора.