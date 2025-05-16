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В Раубичах стартовали Всебелорусские детские Игры победителей

16 мая 2025 11:25
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Пример фантастической стойкости, упорства и жажды жизни. В Раубичах стартовали Всебелорусские детские Игры победителей. Благотворительный проект объединяет ребят, которым удалось избавиться от тяжкого недуга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Раубичах стартовали Всебелорусские детские Игры победителей-2

В 2025 году он собрал около 100 мальчишек и девчонок, не сдавшихся перед онкологией. И сегодня у них есть возможность проявить себя в таких спортивных дисциплинах, как мини-футбол, бег, настольный теннис и плавание. Участники стартов готовятся к ним не менее полугода. И вот этот долгожданный момент. Ведь есть возможность не только раскрыть свои способности, но и встретить новых друзей, получить массу положительных эмоций и ярких впечатлений.

В Раубичах стартовали Всебелорусские детские Игры победителей-4

Дмитрий Мартынюк, участник Всебелорусских детских Игр победителей:
Это дает, по моему личному мнению, какую-то уверенность в себе, то, что ты не закомплексованный, то, что ты можешь открыться, что ты знаешь, что есть такие же дети, как ты. Рассчитываю одержать победу везде, где только можно, но самое сильное – это плавание.

В Раубичах стартовали Всебелорусские детские Игры победителей-6

Владислав Черняк, участник Всебелорусских детских Игр победителей:
Занимал места первые в теннисе, были пару мест в забеге, также в футболе участвовал, занимал места призовые. Здесь много крутых призов. Уже выиграл и телефон, и планшеты, и колонки.

В Раубичах стартовали Всебелорусские детские Игры победителей-8

Лариса Ивашкевич, председатель благотворительного фонда «Прикосновение к жизни»:
Одна мама вчера сказала такую фразу: спасибо вам огромное за то, что вы их делаете. Для детей это, конечно, круто и здорово, но это еще и хорошо для родителей, потому что каждый родитель находит здесь себе друзей в том числе.

Старты продлятся три дня. Для юных спортсменов и их родителей организаторы подготовили обширную программу: мастер-классы, дискотеки со звездами белорусской эстрады и различные конкурсы с призами.

# Спортивные соревнования # Онкология у детей

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