Магнитные бури накроют Землю в выходные

Магнитные бури ожидаются в субботу 17 и в воскресенье 18 марта, пишет РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«По предварительным расчетам, скорость солнечного ветра возрастет с текущих 400 км/с до 600-700 км/с. Такие пороги считаются достаточными для формирования магнитных бурь в диапазоне от [G]1 до [G]2 уровня по 5-балльной шкале, а, в случае "удачной" комбинации параметров межпланетной среды, и до [G]3 уровня», - уточняется в сообщении.

Сообщается также, что суммарная продолжительность нестабильной геомагнитной обстановки может составить до 4-5 суток.