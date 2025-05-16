Что может стать причиной ухудшения слуха? Рассказали в медицинском центре «Нордин»

Потеря слуха – частая проблема, с которой сталкиваются пожилые люди. С возрастом вероятность развития нарушения возрастает. Потеря слуха может затрагивать только одно ухо, а также приводить к специфическим трудностям в восприятии звуков и общении.

Борис Давидюк, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:

С возрастом слух может становиться хуже по множеству причин. Есть понятие, как снижение слуха в пределах возрастной нормы. Но бывает, что слух по каким-то причинам начинает падать несоответственно возрастной норме. Заподозрить падение слуха у людей в старшей возрастной категории можно – обычно бабушка или дедушка начинают слишком громко включать телевизор, не слышат, чаще всего, женские, детские голоса. То есть в такой ситуации человек должен быть обследован.

Размытые или искаженные звуки, постоянный шум, трудности с пониманием речи – все это может быть признаками проблем со слухом. Пожилые люди не всегда осознают, что у них развиваются нарушения, поскольку они часто привыкают к новым условиям жизни и воспринимают их как должное. Борис Давидюк:

Причиной падения слуха может быть просто банальная серная пробка в слуховом проходе, могут быть последствия воспалительных изменений в среднем ухе и может быть патология внутреннего уха либо слухового нерва.

Важно обращать внимание на изменения в поведении ваших близких. Если родные или друзья замечают, что человек не слышит обращения, просит повторить сказанное или избегает общения в шумных местах, это может быть сигналом о необходимости проверки слуха. Борис Давидюк:

В первую очередь, падение слуха у пожилых пациентов происходит по какой причине? Обычно это последствия артериальной гипертензии, последствия атеросклероза, приема каких-то препаратов.

Человек может замечать, что ему становится все сложнее следить за разговором в группе, особенно в шумной обстановке. Постепенно эта проблема может привести не только к физическим, но и к социальным трудностям. Пожилой человек может испытывать чувство изоляции и одиночества. Важно понимать, что потеря слуха у пожилых людей не является нормой старения. Борис Давидюк:

В случае обнаружения падения слуха у человека первое – это осмотр оториноларинголога. Если там все соответствует норме, то дальше пациента направляют к врачу-сурдологу, где выполняется исследование слуха на специальной аппаратуре, ставится диагноз и при наличии показаний выполняется слухопротезирование, то есть подбор слухового аппарата.

Слуховые аппараты усиливают такие звуки и подавляют шумы, что помогает людям лучше ориентироваться в повседневной жизни. Также важно способствовать созданию комфортной акустической среды дома. Простое изменение обстановки, например, уменьшение шума в комнате или создание надлежащего освещения, может существенно помочь в общении.