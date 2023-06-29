«Во что они превратили наш двор?» Жители Минска возмущаются из-за вырубки деревьев

Если спросить у иностранных туристов, чем их больше всего удивил Минск, почти все ответят одинаково – своей зеленью. Белорусская столица не единожды попадала в рейтинги самых зеленых городов мира и Европы. И не спроста, ведь зеленью покрыта почти половина мегаполиса. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Жители старых столичных районов обеспокоены повальным срубом деревьев, которых в столице не так уж и много.

Татьяна Хроменкова:

Спилили у нас два ясеня, один шикарный был, великан, чистое и красивое дерево. Липа, которая пахла и украшала, ее тоже уже нет. Варварский пень, как будто выдрано там все. И еще одно дерево стояло около детского сада, его тоже убрали. У нас спилили пять деревьев.

Жители столицы по улице Ленина возмущены такими переменами в их дворе. Эти деревья были не только украшением придомовой территории, но и создавали тень в солнечные дни. К тому же они дороги как память. Около полувека назад их высаживали старожилы этого двора.

Лариса Хроменкова:

Спиливать живые деревья летом, да еще и с разрешения эколога, знаете ли, с такими экологами браконьеров не надо. Так нельзя. Во что они превратили наш двор? В выжженную пустыню. У нас даже женщины из Городского Вала вчера возмущались и спрашивали, почему живые и чистые деревья спиливают. Понятно, что деревья отживают свой век, надо убирать, но это безопасность не нарушало.

Красивые здоровые деревья на территории садика пилят в очередной раз, причем под корень. А это уже от зеленых красавцев избавляются во Фрунзенском районе. Свидетелем факта стал Сергей Шайковский. Он живет по соседству с детским учреждением. И надо сказать, что проблема спиливания деревьев в Минске его волнует уже не первый год.

Сергей Шайковский:

В 2021 году приехали профессиональные службы, начали массово вырезать все деревья. Обратившись на эту ситуацию, получил документы на руки, копии о том, что в одночасье признаны 250 деревьев аварийными. Все срублены под корень, хотя большинство из них были зелеными, с красивыми кронами, то есть полноценные и крепкие деревья.

Очередной факт удаления зеленых насаждений взволновал местных жителей. Сегодня об огромных многолетних деревьях напоминают лишь свежие пни. Как нам рассказали специалисты зеленстроя, причины удаления деревьев были и не одна: морозобойные трещины, окорение, дереворазрушающая гниль и не только. Все это могло привести к их падению. Чтобы не подвергать опасности воспитанников детского сада, руководство учреждения обратилось в специализированную службу.

Владимир Гайков, главный инженер УП «Зеленстрой Фрунзенского района» Минска:

Управление образования обращается к нам, вышел эколог, сделал заключение, что они с дуплами, где-то нет коры, опасно для жизни, может упасть. На основании этого заключения уже заключают договор с любой организацией, выполняется удаление этих деревьев. «Застройщик нарисовал то, что изначально не планировал строить». Жители «Минск Мира» пожаловались на отсутствие парка – подробности здесь. Посадят ли им замену? Задают вопрос минчане. А если и проведут компенсационную посадку, не засохнут ли они, как те растения, которые появились в этом дворе совсем недавно.

Александр Сабуров:

Самое главное – контроль за посаженными деревьями, полив и прочее. Это легко решается с помощью дворников и соответствующих служб. Местные жители видят и пробелы в «зеленом» законодательстве. Сегодня закон обязывает провести компенсационные посадки в том же населенном пункте, без привязки к конкретной территории.

Сергей Шайковский:

Большая надежда, что все-таки будет услышано, закреплен закон, что необходимо компенсировать вырубленные насаждения в пределах 500 метров от данного объекта. Подлежит ли дерево удалению – определяет эколог, выезжая на место. Лишь на основании его заключения опасное зеленое насаждение будет срублено. Болезнь, а также близость к зданию или к инженерным сетям могут стать причинами для ликвидации растения.

Владимир Гайков:

Уполномоченный представитель администрации выносит заключение, там рассматривается вопрос о пересадке или удалении. Если дерево здоровое и живое, то скорее всего выплачивают компенсационные выплаты. Вместо удаленного дерева высаживают новое. Эколог рассчитывает по коэффициентам, сколько нужно вместо удаляемого молодых высадить. Зеленые насаждения в городах быть должны. И это бесспорно. Особое внимание к высаживаемым породам деревьев.