Китайская корпорация будет создавать медицинские 3D-принтеры в Беларуси

Новости Беларуси. От автомобилей до бытовой техники и электроники. Выставка китайских товаров и услуг торжественно открылась в индустриальном парке «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои новинки представили более 100 компаний из Поднебесной.

Общая площадь экспозиции порядка 10 тысяч квадратных метров. Увидеть, протестировать и заключить выгодные контракты. Главная цель форума – стимулирование взаимодействия между представителями бизнеса и предприятиями двух стран. Одно из стратегических направлений сотрудничества – здравоохранение. С одной из китайских корпораций уже достигнуто соглашение о сотрудничестве. В нашей стране они будут создавать медицинские 3D-принтеры. Высокотехнологичное оборудование востребовано в стоматологии. Кроме того, будут реализованы проекты в сферах цифровой медицины и биотехнологий.

Ли Чжифан, председатель правления Шанхайской промышленной корпорации Хайхун:

Мы выпускаем медицинские 3D-принтеры различной направленности. На мой взгляд, наиболее прогрессивные технологии цифровой медицины – это моделирование зубов. Первые материалы, которые будут производиться на территории Беларуси, как раз предназначены для зубных техник. Также планируем выпускать продукцию для восстановления осанки. Еще есть проект по научным исследованиям и конструкторским разработкам 3D-принтеров, которые будут работать с биоматериалами.

Хэ Чжэньвэй, председатель Китайской ассоциации развития промышленности за рубежом:

Наша выставка, я считаю, будет способствовать торговле между Китаем и Беларусью. Особенно будет способствовать инвестиционному сотрудничеству. Эта выставка будет помогать, чтобы больше предприятий приехали в Беларусь, чтобы создать совместные предприятия.