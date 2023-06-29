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Лукашенко подписал Указ о создании Могилёвского специализированного лицея МВД

29 июня 2023 10:41
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Новости Беларуси. Новое учреждение образования появится в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства поручил создать Могилевский специализированный лицей МВД. Подписан соответствующий Указ.

Лукашенко подписал Указ о создании Могилёвского специализированного лицея МВД-1

К маю 2024 года Министерство внутренних дел должно разработать и утвердить устав, структуру, численность и штатное расписание учебного заведения.

Лукашенко подписал Указ о создании Могилёвского специализированного лицея МВД-4

Планируется, что первый набор абитуриентов будет завершен уже следующим летом, а в сентябре начнутся занятия. Новый лицей будет способствовать совершенствованию системы подготовки кадров для органов внутренних дел.

# Государственная политика в области образования # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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