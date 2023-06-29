Лукашенко подписал Указ о создании Могилёвского специализированного лицея МВД

Новости Беларуси. Новое учреждение образования появится в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства поручил создать Могилевский специализированный лицей МВД. Подписан соответствующий Указ.
Новости Беларуси. Новое учреждение образования появится в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства поручил создать Могилевский специализированный лицей МВД. Подписан соответствующий Указ.
К маю 2024 года Министерство внутренних дел должно разработать и утвердить устав, структуру, численность и штатное расписание учебного заведения.
Планируется, что первый набор абитуриентов будет завершен уже следующим летом, а в сентябре начнутся занятия. Новый лицей будет способствовать совершенствованию системы подготовки кадров для органов внутренних дел.