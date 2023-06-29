Прямой эфир

Наркоконтроль задержал таксиста-контрабандиста с крупной партией экстази

29 июня 2023 10:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Таксиста-контрабандиста задержали сотрудники наркоконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 51-летний житель Барановичей почти месяц работал на наркошоп, перевозя опиаты и другие опасные вещества в разные города. В этот раз он получил более серьезное задание: вывезти психотропы за границу.

Наркоконтроль задержал таксиста-контрабандиста с крупной партией экстази-1

Однако выполнить поручение не удалось – мужчину взяли с поличным правоохранители. В его машине обнаружили крупную партию экстази.

Наркоконтроль задержал таксиста-контрабандиста с крупной партией экстази-4

Дмитрий Усаров, заместитель начальника УНиПТЛ ГУВД Минска:
Сотрудники столичного наркоконтроля при поддержке коллег из Орши задержали 51-летнего таксиста, который в личной иномарке перевозил из Беларуси в Россию 10 тысяч таблеток экстази. Общий вес изъятого синтетического наркотика составил более пяти килограмм. Установлено, что задержанный является жителем Барановичей, однако работал таксистом в разных городах, в том числе в столице. Мужчина пояснил, что задание перевезти психотроп за границу получил от наркомагазина впервые.

Наркоконтроль задержал таксиста-контрабандиста с крупной партией экстази-7

За участие в незаконном обороте наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

# Наркотики # общество # Дмитрий Усаров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко подписал Указ о создании Могилёвского специализированного лицея МВД
29 июня 2023 10:41

Лукашенко подписал Указ о создании Могилёвского специализированного лицея МВД

Богданов рассказал, будет ли продлена скидка в торговых сетях для уязвимых слоёв населения
29 июня 2023 08:55

Богданов рассказал, будет ли продлена скидка в торговых сетях для уязвимых слоёв населения

Белорусский опыт применения навигационных пломб обсудят таможенные службы ЕАЭС
29 июня 2023 08:47

Белорусский опыт применения навигационных пломб обсудят таможенные службы ЕАЭС