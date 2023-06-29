Наркоконтроль задержал таксиста-контрабандиста с крупной партией экстази

Новости Беларуси. Таксиста-контрабандиста задержали сотрудники наркоконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 51-летний житель Барановичей почти месяц работал на наркошоп, перевозя опиаты и другие опасные вещества в разные города. В этот раз он получил более серьезное задание: вывезти психотропы за границу.

Однако выполнить поручение не удалось – мужчину взяли с поличным правоохранители. В его машине обнаружили крупную партию экстази.

Дмитрий Усаров, заместитель начальника УНиПТЛ ГУВД Минска:

Сотрудники столичного наркоконтроля при поддержке коллег из Орши задержали 51-летнего таксиста, который в личной иномарке перевозил из Беларуси в Россию 10 тысяч таблеток экстази. Общий вес изъятого синтетического наркотика составил более пяти килограмм. Установлено, что задержанный является жителем Барановичей, однако работал таксистом в разных городах, в том числе в столице. Мужчина пояснил, что задание перевезти психотроп за границу получил от наркомагазина впервые.