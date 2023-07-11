Нацбанк оценил, как сработала внешняя торговля Беларуси

Новости Беларуси. Нацбанк оценил, как сработала внешняя торговля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оборот товарами и услугами с января по май без малого 38,4 миллиарда долларов. Это на 5 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось положительным. Основной вклад в формирование профицита по-прежнему вносило положительное сальдо внешней торговли услугами. Импортировали товаров к началу лета на без малого 17 миллиардов долларов, экспорт товаров достиг без малого 16 миллиардов, увеличившись по отношению к аналогичному периоду 2022 года на 13,5 %, что свидетельствует о росте спроса на белорусские товары за рубежом.