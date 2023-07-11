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Нацбанк оценил, как сработала внешняя торговля Беларуси

11 июля 2023 18:16
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Новости Беларуси. Нацбанк оценил, как сработала внешняя торговля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оборот товарами и услугами с января по май без малого 38,4 миллиарда долларов. Это на 5 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Нацбанк оценил, как сработала внешняя торговля Беларуси-1

Сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось положительным. Основной вклад в формирование профицита по-прежнему вносило положительное сальдо внешней торговли услугами. Импортировали товаров к началу лета на без малого 17 миллиардов долларов, экспорт товаров достиг без малого 16 миллиардов, увеличившись по отношению к аналогичному периоду 2022 года на 13,5 %, что свидетельствует о росте спроса на белорусские товары за рубежом.

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# Торговля # общество # Наталья Надольская # Фотофакт

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