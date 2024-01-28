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Лукашенко: трудом многих поколений учёных создана мощная научная и производственная основа

28 января 2024 08:02
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Новости Беларуси. День белорусской науки отмечается в последнее воскресенье января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С профессиональным праздником всех, кто причастен к этой сфере, поздравил Александр Лукашенко.

Лукашенко: трудом многих поколений учёных создана мощная научная и производственная основа-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Разработки отечественной науки были и остаются залогом качества жизни, а обновление технологий и внедрение инноваций во все сферы деятельности способствуют социально-экономическому развитию Беларуси. Трудом многих поколений ученых и специалистов создана мощная научная и производственная основа, что позволяет государству успешно решать актуальные задачи экономики, социальной и оборонной сфер, в полной мере обеспечивая суверенитет и национальную безопасность.

Лукашенко: трудом многих поколений учёных создана мощная научная и производственная основа-4

Наука лишь тогда живет, когда жизнь пользуется ее достижениями. Это не раз подчеркивал наш Президент. Накануне Дня белорусской науки Александр Лукашенко, вручая научным и научно‑педагогическим работникам дипломы доктора наук и аттестаты профессора, еще раз обратил на это внимание. Быть патриотами, созидать будущее родной страны, оставаться на острие научного поиска и создавать то, что нужно в жизни и производстве – пожелания и ориентиры научной элите от Президента страны.

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# Государственная политика в области науки # общество # Александр Лукашенко

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