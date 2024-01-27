Трофейный блокнот Коржа стал летописью страшных событий, с ним он прошёл всю войну

В эту знаковую в мировой истории дату телеканал СТВ запускает новый проект, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Цикл документальных фильмов «Партизанская сторона» расскажет о народных мстителях. 125-летию Героя Советского Союза Василия Захаровича Коржа посвящается первая серия.

Инесса Дорогуш, заведующая отделом фондов личного происхождения Национального архива Беларуси:

Этот дневник был захвачен во время первого боя у немецкого офицера. С этим дневником Корж прошел всю войну.

Трогательная надпись на форзаце на немецком: «На память от твоей Марии. Пиши о своих военных переживаниях». Но с нового листа писал уже партизанский командир. Трофейный блокнот для Василия Коржа стал хранителем событий страшных первых, полных неопределенности лет войны, свидетелем переломных моментов, персональной летописью отваги. А дневниковые записи командир начал вести с 4 июля 1941-го.