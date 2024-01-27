Прямой эфир

Трофейный блокнот Коржа стал летописью страшных событий, с ним он прошёл всю войну

27 января 2024 15:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В эту знаковую в мировой истории дату телеканал СТВ запускает новый проект, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Цикл документальных фильмов «Партизанская сторона» расскажет о народных мстителях. 125-летию Героя Советского Союза Василия Захаровича Коржа посвящается первая серия.

Трофейный блокнот Коржа стал летописью страшных событий, с ним он прошёл всю войну-1

Инесса Дорогуш, заведующая отделом фондов личного происхождения Национального архива Беларуси:
Этот дневник был захвачен во время первого боя у немецкого офицера. С этим дневником Корж прошел всю войну.

Трофейный блокнот Коржа стал летописью страшных событий, с ним он прошёл всю войну-4

Трогательная надпись на форзаце на немецком: «На память от твоей Марии. Пиши о своих военных переживаниях». Но с нового листа писал уже партизанский командир. Трофейный блокнот для Василия Коржа стал хранителем событий страшных первых, полных неопределенности лет войны, свидетелем переломных моментов, персональной летописью отваги. А дневниковые записи командир начал вести с 4 июля 1941-го.

Трофейный блокнот Коржа стал летописью страшных событий, с ним он прошёл всю войну-7

Корж в целях конспирации стал Комаровым. Он руководил партизанским соединением из 16 тысяч человек – подробности.

# Великая Отечественная война # общество # Василий Корж

Другие новости рубрики

Все новости
Корж в целях конспирации стал Комаровым. Он руководил партизанским соединением из 16 тысяч человек
27 января 2024 14:56

Корж в целях конспирации стал Комаровым. Он руководил партизанским соединением из 16 тысяч человек

Минская милиция провела День открытых дверей
27 января 2024 14:54

Минская милиция провела День открытых дверей

На Пискарёвском кладбище прошла церемония в честь годовщины освобождения Ленинграда
27 января 2024 14:29

На Пискарёвском кладбище прошла церемония в честь годовщины освобождения Ленинграда