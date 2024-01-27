Корж в целях конспирации стал Комаровым. Он руководил партизанским соединением из 16 тысяч человек
Эта история расставания и надежд еще будет со счастливым концом, ведь тогда, в напряженные дни начала войны, уже жили Победой, еще не зная, что впереди 1418 дней борьбы, смертей, страданий и подвигов, рассказали в первой серии документального цикла «Партизанская сторона».
А тогда, под грохот приближающихся немецких канонад, Корж станет Комаровым. В целях конспирации. И в своем дневнике напишет:
Святослав Кулинок, заведующий отделом публикаций Национального архива Беларуси:
Бесценный симбиоз опыта и теории, он позволил Коржу практически в первые дни сформировать партизанский отряд и до полного освобождения территории Беларуси руководить уже партизанским соединением, которое насчитывало 16 тысяч человек.
Юрий Бушик, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Пинского райисполкома:
Сделать это в условиях неразберихи, хаоса. И когда до тебя это еще никто не делал – вот это величайший подвиг.
Корж знал, что делать, ведь «партизанство» – его профиль. Еще в середине 1920-х руководству СССР Феликсом Дзержинским был представлен проект, где в случае войны на советской территории предполагалось создавать строго законспирированные небольшие группы с необходимым вооружением. Эти ячейки в случае захвата страны агрессором должны были активизироваться и развязать партизанскую борьбу, дезорганизовать тыл противника. В военной доктрине народным мстителям отводилась ведущая роль. Поэтому в БССР активно разрабатывали стратегию и тактику организации структур. Среди таких «спящих агентов» был и Василий Корж. Он стоял на спецучете в органах, а в 1931-м после окончания спецкурсов ОГПУ стал секретно числиться руководителем целого партизанского направления.
Святослав Кулинок:
Делались склады секретные с оружием: с взрывчатыми веществами, продуктами питания. Налаживались агентурные связи по населенным пунктам. Создавались ячейки, которые в случае захвата этой территории должны были оперативно уходить в партизанские отряды, формировать партизанские отряды, готовились кадры.
К сожалению, во второй половине 1930-х годов эта доктрина была заменена на доктрину «ни пяди своей земли противнику». То есть предполагалось, что если противник на нас нападет, будут первые сдерживаемые бои и мощными контрударами противник будет отброшен на свою территорию.
В июне 1941-го схроны-арсеналы, некогда заложенные по проекту «Партизаны», оказались пусты. Корж достал свое ружье, еще привезенное из Испании, так с этим стволом он и пройдет всю войну. А в военкомате добровольцам-«комаровцам» выдали с десяток уже полувековых винтовок Мосина, к ним по 90 патронов, наиболее опытным – гранаты.
Александр Оржеховский, старший научный сотрудник Музея Белорусского Полесья Пинска:
Во все учебники по военной стратегии, по партизанской борьбе он внес имя нашего города. Потому что первый партизанский отряд в годы Великой Отечественной войны был создан в Пинске 26 июня 1941 года.
Было уже понятно: враг совсем рядом. Разведдозоры «комаровцев» вели наблюдение. И 28 июня разведчики донесли, что с северного направления в город идет немецкий передовой отряд.
Василий Корж снарядил группу партизан. Два десятка народных мстителей устроили засаду танкам 293-й дивизии вермахта. Неистовый и самоотверженный отпор гражданских сопротивленцев. Бой у «Рябого моста» войдет в историю как первый горячий прием фашистов партизанами в годы Великой Отечественной войны.
Александр Оржеховский:
Дмитрий Солохин связку гранат бросил. Подорвали первую, стали стучать прикладами.
Юрий Бушик:
Один танк попятился, один был остановлен. Сняты рация, пулемет. Это говорит о том, что участники первого партизанского были достаточно технически грамотными, чем, кстати, вызвали удивление у пленных немцев. Был примечательный момент, как описывается в различных источниках, что немецкие танкисты, которые стали выбираться из техники поврежденной, протестовали: «Как это так, гражданские люди, вы не по Женевской конвенции, не по правилам войны. Мы не можем сдаваться гражданским людям!»