Корж в целях конспирации стал Комаровым. Он руководил партизанским соединением из 16 тысяч человек

Эта история расставания и надежд еще будет со счастливым концом, ведь тогда, в напряженные дни начала войны, уже жили Победой, еще не зная, что впереди 1418 дней борьбы, смертей, страданий и подвигов, рассказали в первой серии документального цикла «Партизанская сторона».

А тогда, под грохот приближающихся немецких канонад, Корж станет Комаровым. В целях конспирации. И в своем дневнике напишет:

Святослав Кулинок, заведующий отделом публикаций Национального архива Беларуси: Бесценный симбиоз опыта и теории, он позволил Коржу практически в первые дни сформировать партизанский отряд и до полного освобождения территории Беларуси руководить уже партизанским соединением, которое насчитывало 16 тысяч человек.

Юрий Бушик, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Пинского райисполкома:

Сделать это в условиях неразберихи, хаоса. И когда до тебя это еще никто не делал – вот это величайший подвиг.

Корж знал, что делать, ведь «партизанство» – его профиль. Еще в середине 1920-х руководству СССР Феликсом Дзержинским был представлен проект, где в случае войны на советской территории предполагалось создавать строго законспирированные небольшие группы с необходимым вооружением. Эти ячейки в случае захвата страны агрессором должны были активизироваться и развязать партизанскую борьбу, дезорганизовать тыл противника. В военной доктрине народным мстителям отводилась ведущая роль. Поэтому в БССР активно разрабатывали стратегию и тактику организации структур. Среди таких «спящих агентов» был и Василий Корж. Он стоял на спецучете в органах, а в 1931-м после окончания спецкурсов ОГПУ стал секретно числиться руководителем целого партизанского направления.

Святослав Кулинок:

Делались склады секретные с оружием: с взрывчатыми веществами, продуктами питания. Налаживались агентурные связи по населенным пунктам. Создавались ячейки, которые в случае захвата этой территории должны были оперативно уходить в партизанские отряды, формировать партизанские отряды, готовились кадры.

К сожалению, во второй половине 1930-х годов эта доктрина была заменена на доктрину «ни пяди своей земли противнику». То есть предполагалось, что если противник на нас нападет, будут первые сдерживаемые бои и мощными контрударами противник будет отброшен на свою территорию.