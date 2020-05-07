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Минздрав рассказал, кто уже в мае получит доплаты за работу с коронавирусными пациентами

07 мая 2020 16:54
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Новости Беларуси. Медики, работающие с инфицированными COVID-19 пациентами, уже в этом месяце получат существенные надбавки к зарплате. Соответствующий указ Президента вступил в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав рассказал, кто уже в мае получит доплаты за работу с коронавирусными пациентами-1

Как рассказали 7 мая в Минздраве, доплаты получат не только те сотрудники, которые постоянно оказывают помощь больным коронавирусом, но также те, кто разово привлекается к такой работе.

Минздрав рассказал, кто уже в мае получит доплаты за работу с коронавирусными пациентами-4

Елена Крутова, заместитель начальника управления Министерства здравоохранения Беларуси:
Эти надбавки будут выплачиваться работникам здравоохранения всех бюджетных организаций, не зависимо от их ведомственной подчиненности. Работники здравоохранения – это врачи, это средние медицинские работники, это иные работники: санитарки, сестры-хозяйки, водители, лифтеры. Все те, кто участвует в оказании медицинской помощи пациентам с инфекциями.

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Сейчас идет начисление заработной платы, и Министерство здравоохранения вместе с управлениями здравоохранения, всеми подчиненными организациями проводит работу по тому, чтобы все эти надбавки были начислены в срок.

Минздрав рассказал, кто уже в мае получит доплаты за работу с коронавирусными пациентами-7

Надбавки и их размер устанавливаются приказом руководителя учреждения. Для того, чтобы оплата была справедливой, Минздрав рекомендует к работе привлекать комиссии по оплате труда, а также руководителей структурных подразделений.

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Елена Крутова # Фотофакт

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