Минздрав рассказал, кто уже в мае получит доплаты за работу с коронавирусными пациентами

Новости Беларуси. Медики, работающие с инфицированными COVID-19 пациентами, уже в этом месяце получат существенные надбавки к зарплате. Соответствующий указ Президента вступил в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказали 7 мая в Минздраве, доплаты получат не только те сотрудники, которые постоянно оказывают помощь больным коронавирусом, но также те, кто разово привлекается к такой работе.

Елена Крутова, заместитель начальника управления Министерства здравоохранения Беларуси:

Эти надбавки будут выплачиваться работникам здравоохранения всех бюджетных организаций, не зависимо от их ведомственной подчиненности. Работники здравоохранения – это врачи, это средние медицинские работники, это иные работники: санитарки, сестры-хозяйки, водители, лифтеры. Все те, кто участвует в оказании медицинской помощи пациентам с инфекциями.

Сейчас идет начисление заработной платы, и Министерство здравоохранения вместе с управлениями здравоохранения, всеми подчиненными организациями проводит работу по тому, чтобы все эти надбавки были начислены в срок.