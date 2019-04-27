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«Вновь придётся надеть куртки». Синоптики рассказали о погоде на неделю

27 апреля 2019 17:15
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Новости Беларуси. В воскресенье, 28 апреля метеорологи обещают до +24. Ложкой дёгтя станут кратковременные дожди и грозы, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели страна окажется на южной периферии скандинавского антициклона. А уже в среду, 1 мая большая часть территории останется в области повышенного атмосферного давления, лишь по юго-востоку скажется влияние фронта, смещающегося с Украины.

«Вновь придётся надеть куртки». Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:
В начале недели температура воздуха уже будет колебаться от +1 по северо-востоку до +13 по юго-западу. И днём уже, в основном, +12 +17. На юге – до +19. И в дальнейшем, до середины недели, под влиянием холодного антициклона ночная температура будет довольно низкая – от 0 до +6, а местами заморозки до -1 -3.

А в дневные часы – не выше +12 +17 градусов, так что вновь придётся надеть куртки.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам 

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# Погода в Беларуси # общество # Ольга Федотова

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