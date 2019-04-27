В Беларуси обновлён температурный рекорд 1993 года

Новости Беларуси. В Беларуси 26 апреля был побит температурный рекорд, который держался с 1993 года.

Как сообщает Белгидромет, в пятницу в Бресте было зафиксировано +27,8 градусов тепла. Предыдущий рекорд был установлен в Гродно в 1993 году, тогда воздух нагрелся до 26°С.

Потеплело также в Пинске (было 24,7°C – стало 26,6°C) и Высоком (было 25,1°C – стало 26,7°C).

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Отмечается, что последние несколько дней в Беларуси среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы. А из-за засушливой погоды на реках наблюдается спад уровней воды.