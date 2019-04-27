Нарушителям запрета на посещение лесов может грозить штраф в 1000 рублей

Новости Беларуси. Сейчас в большинстве районов страны введён запрет на посещение лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МЧС отмечают, что это крайняя, но эффективная мера. Ознакомиться со списком «закрытых» для посещения районов можно в мобильном приложении МЧС.

Сергей Мелешко, начальник Витебского областного управления МЧС РБ:

По сравнению с прошлым годом у нас на 7 фактов пожаров в лесах увеличено. Проводимая совместная работа с граничащей с Беларусью и Витебской областью Российской Федерацией показывает сложную ситуацию. Только за ночь совместно работая с этими службами было выявлено 4 факта возгорания в лесу, и благодаря своевременному принятию мер они ликвидированы.