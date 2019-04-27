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Нарушителям запрета на посещение лесов может грозить штраф в 1000 рублей

27 апреля 2019 12:55
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Новости Беларуси. Сейчас в большинстве районов страны введён запрет на посещение лесов,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нарушителям запрета на посещение лесов может грозить штраф в 1000 рублей-1

В МЧС отмечают, что это крайняя, но эффективная мера. Ознакомиться со списком «закрытых» для посещения районов можно в мобильном приложении МЧС.

Нарушителям запрета на посещение лесов может грозить штраф в 1000 рублей-4

Сергей Мелешко, начальник Витебского областного управления МЧС РБ:
По сравнению с прошлым годом у нас на 7 фактов пожаров в лесах увеличено. Проводимая совместная работа с граничащей с Беларусью и Витебской областью Российской Федерацией показывает сложную ситуацию. Только за ночь совместно работая с этими службами было выявлено 4 факта возгорания в лесу, и благодаря своевременному принятию мер они ликвидированы.

Нарушителям запрета на посещение лесов может грозить штраф в 1000 рублей-7

Ситуацию с пожарами в Беларуси взяла на контроль Генеральная прокуратура. Напомним, нарушителям запрета на посещение лесов грозит предупреждение или штраф. В некоторых случаях его сумма может достигать свыше 1000 рублей.

Пожар на Ольманских болотах потушен

# МЧС Беларуси # общество # Сергей Мелешко # Фотофакт

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