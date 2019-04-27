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Капусту, морковь и свёклу нужно сажать в эти дни! Народные приметы на неделю с 29 апреля по 5 мая

27 апреля 2019 17:15
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По народному календарю 29 апреля – Иринин день. В этот день было принято высаживать капусту, рассказали в программе «Плюс-минус». Если «рассада пьёт поливку – сухой сенокос, не вбирает – мокрый».

Капусту, морковь и свёклу нужно сажать в эти дни! Народные приметы на неделю с 29 апреля по 5 мая-1

1 мая – Кузьма Огородник. Крестьяне поговаривали: «На Кузьму сей морковь и свёклу». И ставили на погоду: если начало мая тёплое – в конце жди холодов. 3 мая – День Феодора. Примета гласит: двойная радуга – к сильным дождям. Молния блеснула без грома – к ясной погоде.

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# Дача # общество

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