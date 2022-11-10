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«Мы привезли только часть». 2 МАЗа дров, которые нарубили на чемпионате среди СМИ, отдадут нуждающимся

10 ноября 2022 19:01
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Новости Беларуси. Белорусы никогда не остаются безучастны к просьбам о помощи. 10 ноября журналисты отправились в деревню Гаище Минского района в гости к 87-летней бабушке и привезли ей дрова, наколотые во время первого чемпионата среди работников медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поручение передать трофеи нуждающимся дал глава государства. К слову, поделиться есть чем: участники состязания нарубили девять кубов, что можно сравнить с двумя полностью загруженными МАЗами.

Наш корреспондент Арина Верховская продолжит.

«Мы привезли только часть». 2 МАЗа дров, которые нарубили на чемпионате среди СМИ, отдадут нуждающимся-1

Людмиле Степановне 87 лет. Родилась и выросла в деревне Гаище. Окончив 9 классов, уехала работать в Дзержинск. Посвятила себя труду и сыну, а в старости остались одна.

«Мы привезли только часть». 2 МАЗа дров, которые нарубили на чемпионате среди СМИ, отдадут нуждающимся-4

Людмила Бурачевская, жительница деревни Гаище:
Если без ума работать, то, конечно, тяжело будет. А если с умом, то все нормально!

Сын живет в Прибалтике. Изредка приезжает к матери в Беларусь. Заботу о бабушке взял на себя ее племянник: сходить в магазин, наколоть дрова, подстричь газон и просто посидеть поговорить за чашкой чая. Порой, это нужно больше, чем продукты, и работает лучше, чем лекарства.

Людмила Бурачевская:
Дрова принести, нагрести, что-то сделать. Все Геночка, Геночка, Геночка. Надо же дереву две лапки обрезать, что-нибудь обрезать.

«Мы привезли только часть». 2 МАЗа дров, которые нарубили на чемпионате среди СМИ, отдадут нуждающимся-7

Поддержать словом и делом Людмилу Степановну сегодня, 10 ноября, пришли журналисты. Накануне в стране прошел первый чемпионат по колке дров среди работников СМИ. Глава государства поручил все трофеи передать нуждающимся. Победитель чемпионата – команда «Минской правды» – эти слова воспринял в буквальном смысле.

«Мы привезли только часть». 2 МАЗа дров, которые нарубили на чемпионате среди СМИ, отдадут нуждающимся-10

Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда»:
Чемпионат закончился, а дрова остались. С этим, конечно же, надо что-то делать, а журналисты наши белорусские в честной схватке нарубили достаточно много дров – целых девять кубов. И сюда мы привезли только часть дров.

«Мы привезли только часть». 2 МАЗа дров, которые нарубили на чемпионате среди СМИ, отдадут нуждающимся-13

Александр Миронович, директор Боровлянского специального лесхоза
Дрова еловые. По поводу отопления, здесь русская печка, в среднем на такое домовладение уходит порядка полутора кубов в месяц. С учетом привезенных на два месяца этих дров будет достаточно, чтобы топить русскую печку.

Оптимизму и силе духа Людмилы Степановны можно только позавидовать. Несмотря на возраст, она шутит и улыбается. Такова белорусская толока: никого не оставить без внимания и даже в самый сложный момент подставить плечо.

# Социальная помощь # общество # Александр Миронович # Лариса Коршун # Людмила Бурачевская # Арина Верховская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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