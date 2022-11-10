«Мы привезли только часть». 2 МАЗа дров, которые нарубили на чемпионате среди СМИ, отдадут нуждающимся

Новости Беларуси. Белорусы никогда не остаются безучастны к просьбам о помощи. 10 ноября журналисты отправились в деревню Гаище Минского района в гости к 87-летней бабушке и привезли ей дрова, наколотые во время первого чемпионата среди работников медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поручение передать трофеи нуждающимся дал глава государства. К слову, поделиться есть чем: участники состязания нарубили девять кубов, что можно сравнить с двумя полностью загруженными МАЗами.

Людмиле Степановне 87 лет. Родилась и выросла в деревне Гаище. Окончив 9 классов, уехала работать в Дзержинск. Посвятила себя труду и сыну, а в старости остались одна.

Людмила Бурачевская, жительница деревни Гаище:

Если без ума работать, то, конечно, тяжело будет. А если с умом, то все нормально!

Сын живет в Прибалтике. Изредка приезжает к матери в Беларусь. Заботу о бабушке взял на себя ее племянник: сходить в магазин, наколоть дрова, подстричь газон и просто посидеть поговорить за чашкой чая. Порой, это нужно больше, чем продукты, и работает лучше, чем лекарства.

Людмила Бурачевская:

Дрова принести, нагрести, что-то сделать. Все Геночка, Геночка, Геночка. Надо же дереву две лапки обрезать, что-нибудь обрезать.