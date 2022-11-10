«Мы привезли только часть». 2 МАЗа дров, которые нарубили на чемпионате среди СМИ, отдадут нуждающимся
Новости Беларуси. Белорусы никогда не остаются безучастны к просьбам о помощи. 10 ноября журналисты отправились в деревню Гаище Минского района в гости к 87-летней бабушке и привезли ей дрова, наколотые во время первого чемпионата среди работников медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поручение передать трофеи нуждающимся дал глава государства. К слову, поделиться есть чем: участники состязания нарубили девять кубов, что можно сравнить с двумя полностью загруженными МАЗами.
Наш корреспондент Арина Верховская продолжит.
Людмиле Степановне 87 лет. Родилась и выросла в деревне Гаище. Окончив 9 классов, уехала работать в Дзержинск. Посвятила себя труду и сыну, а в старости остались одна.
Людмила Бурачевская, жительница деревни Гаище:
Если без ума работать, то, конечно, тяжело будет. А если с умом, то все нормально!
Сын живет в Прибалтике. Изредка приезжает к матери в Беларусь. Заботу о бабушке взял на себя ее племянник: сходить в магазин, наколоть дрова, подстричь газон и просто посидеть поговорить за чашкой чая. Порой, это нужно больше, чем продукты, и работает лучше, чем лекарства.
Людмила Бурачевская:
Дрова принести, нагрести, что-то сделать. Все Геночка, Геночка, Геночка. Надо же дереву две лапки обрезать, что-нибудь обрезать.
Поддержать словом и делом Людмилу Степановну сегодня, 10 ноября, пришли журналисты. Накануне в стране прошел первый чемпионат по колке дров среди работников СМИ. Глава государства поручил все трофеи передать нуждающимся. Победитель чемпионата – команда «Минской правды» – эти слова воспринял в буквальном смысле.
Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда»:
Чемпионат закончился, а дрова остались. С этим, конечно же, надо что-то делать, а журналисты наши белорусские в честной схватке нарубили достаточно много дров – целых девять кубов. И сюда мы привезли только часть дров.
Александр Миронович, директор Боровлянского специального лесхоза
Дрова еловые. По поводу отопления, здесь русская печка, в среднем на такое домовладение уходит порядка полутора кубов в месяц. С учетом привезенных на два месяца этих дров будет достаточно, чтобы топить русскую печку.
Оптимизму и силе духа Людмилы Степановны можно только позавидовать. Несмотря на возраст, она шутит и улыбается. Такова белорусская толока: никого не оставить без внимания и даже в самый сложный момент подставить плечо.