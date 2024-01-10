Дмитрий Пиневич посетил минский Дом ребёнка

Новогодние праздники подходят к концу, но чудеса не заканчиваются. 10 января с подарками и поздравлениями в минский Дом ребенка № 1 заглянули представители Министерства здравоохранения и православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь заботятся о полусотне мальчиков и девочек. Из них почти половина имеют инвалидность. Это единственное учреждение в столице, где оказывается стационарная и амбулаторная паллиативная помощь. Подарков и поздравлений ждут в эти праздничные дни все дети, но дороже всего внимание и теплота души. Это то, что заставляет почувствовать счастье.

Сегодня для воспитанников и сотрудников Дома ребенка митрополит Вениамин совершил молебен и подарил учреждению панно с изображением ангела. Не обошлось и без сладких сувениров. А педагоги и ребята специально для гостей устроили праздничное представление.

Ежедневно специалисты учреждения делают все, чтобы маленькие пациенты получили ту любовь и заботу, в которой они нуждаются. На базе учреждения создан центр паллиативной медицинской помощи детям с выездной службой. На данный момент на учете состоят 370 детей.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

За прошлый год из 46 деток, которые ушли из нашего дома, 41 ребенок пошел в семьи. Это очень важно. Кроме тех деток, которые нуждаются в ежедневной опеке, центр, наши врачи, медсестры, воспитатели, социальные работники, нянечки оказывают помощь почти 500 деткам, которые находятся в семьях.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Такие мероприятия важны, и пусть их будет как можно больше. Потому что, проявляя любовь, добро к другим людям, мы наполняем им нашу землю, наполняются наши сердца. Любовь умножается и возвращается с избытком. Потому что то, что мы делаем по Евангелию (Новому Завету), Господь принимает на свой счет и возвращает нам, говорит: я воздам.

Татьяна Мустайкина, главный врач Дома ребенка № 1 для детей с органическим поражением центральной нервной системы и психики:

Наши гости – это наши друзья, которых мы знаем не только по праздникам, но и в нашей повседневной жизни. Они всегда нам оказывают поддержку, в любой ситуации приходят на помощь. И мы всегда радостны и рады их встречать именно на такие праздники. И считаем своим долгом пригласить их, потому что на этих праздниках происходят искреннее чудо и искренняя радость.