Внимание к каждой бурёнке – в чём секрет качественного молока, рассказал директор сельхозпредприятия
Высокие надои, рекордные показатели по намолоту, а еще место, где зреет виноград – все это филиал «Великая Раевка». Сельхозорганизация находится на территории Копыльского района. Из года в год демонстрирует высокий, и самое главное, стабильный рост. Как создать перспективное хозяйство и получать прибыль от отрасли, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
«Мы не ищем легких путей» – как создавался первый в Минской области промышленный виноградник.
Урожайные нивы, молочные реки и заряженные на работу специалисты. Местное хозяйство в деревне Великая Раевка – небольшое по республиканским меркам. Берет не размером, а результатом. Организация – одна из лучших в Копыльском районе. Это центр успешного производства. Здесь получают урожаи. Но так было не всегда. Свою историю хозяйство начинало в прошлом веке.
Влада Родовская, корреспондент:
Расскажите по основным направлениям деятельности – на что ставка, в чем развитие, если говорить о профиле вашей организации?
Иван Домашевич, директор филиала «Великая Раевка» ОАО «Криница»:
Безусловно, основной профиль нашей организации – это выращивание сельскохозяйственных культур. Основная специализация в растениеводстве – это выращивание семян рапса. Выращивание зерновых – и пшеницы, и пивоваренного ячменя. Одно из направлений – у нас порядка тысячи тонн ежегодно поставка пивоваренного ячменя на головное предприятие. Конечно, стратегическая культура для кормопроизводства – это кукуруза, из которой впоследствии приготавливаем силос.
Основное направление – животноводство. Производят мясо, молоко. Каждый год совершенствуются и применяют новые подходы для комплексного развития всего предприятия.
Иван Домашевич:
Животноводство – формируется порядка 60 % всей выручки. Среди 120 человек более половины заняты в отрасли животноводства. Предприятие небольшое, среднесписочная численность – порядка 120. Животноводство: основной критерий его развития – это молочная отрасль. Именно здесь складывается основная прибыль. Очень хорошая рентабельность молока. Порядка 90 % у нас идет сорта «экстра». Одна из самых высоких товарностей в районе – порядка 96 %.
Влада Родовская:
Как добиться качества продукта? В чем ваша формула успешного конкретного сезона?
Иван Домашевич:
Это работа системная, начиная от технологий закладки кормов. Построено более 15 новых сенажно-силосных траншей, которые позволяют качественно хранить корма. Безусловно, работа специалистов – это очень важный вопрос. Потому что работа технологов – ветврача, зоотехника, заведующих, непосредственно работников – от этого тоже очень много зависит. Это, наверное, основной критерий работы. Конечно, генетика – безусловно, коровы стали лучше, более продуктивные. Мы фактически продуктивность за последние девять лет увеличили вдвое.
В хозяйстве считают: хорошее молоко может дать только здоровая корова. Отсюда к каждой буренке внимание особое. Лучшие корма, постоянный контроль и забота.
Подробности в видео.