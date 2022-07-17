Урожайность более 8 млн тонн. В Беларуси начали уборочную кампанию

Новости Беларуси. Аграрии нашей страны приступили к уборочной. В 2022 году старт с опозданием, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Затяжная весна и влажная погода диктуют свои условия. Но на юге страны уже завершают уборку озимого ячменя и принимаются за рапс. В этом сезоне валовой сбор зерна должен превысить 8 миллионов тонн, что на миллион больше, чем в 2021-м. Оценила будущий урожай наш корреспондент Кристина Протосовицкая.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Земля под белыми крыльями. Это деревня в Ивановском районе, где на одной улице находится больше 20 гнезд аистов. И в каждом живет сразу по несколько птенцов. Местные жители верят и говорят, что такое бывает редко – это главный предвестник богатого и щедрого урожая.

Свежеубранные поля всегда привлекают белокрылых. Строго ходят за комбайном вслед. Механизаторы даже шутят, что в экипаже не двое, а трое. Включая тех, что с клювом. Старт уборочной в 2022 году с опозданием. Если в прошлом сезоне механизатор Григорий Дашкун уже завершал рапс, в этом – только-только вышел в поля. После ночного дождя выжидать пришлось почти до обеда. «Госзаказ мы выполним в любом случае». Директор сельхозпредприятия об уборке рапса и погодных условиях. Читайте здесь.