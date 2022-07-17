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Урожайность более 8 млн тонн. В Беларуси начали уборочную кампанию

17 июля 2022 17:57
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Новости Беларуси. Аграрии нашей страны приступили к уборочной. В 2022 году старт с опозданием, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Затяжная весна и влажная погода диктуют свои условия. Но на юге страны уже завершают уборку озимого ячменя и принимаются за рапс. В этом сезоне валовой сбор зерна должен превысить 8 миллионов тонн, что на миллион больше, чем в 2021-м.

Оценила будущий урожай наш корреспондент Кристина Протосовицкая.

Урожайность более 8 млн тонн. В Беларуси начали уборочную кампанию-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Земля под белыми крыльями. Это деревня в Ивановском районе, где на одной улице находится больше 20 гнезд аистов. И в каждом живет сразу по несколько птенцов. Местные жители верят и говорят, что такое бывает редко – это главный предвестник богатого и щедрого урожая.

Урожайность более 8 млн тонн. В Беларуси начали уборочную кампанию-4

Свежеубранные поля всегда привлекают белокрылых. Строго ходят за комбайном вслед. Механизаторы даже шутят, что в экипаже не двое, а трое. Включая тех, что с клювом. Старт уборочной в 2022 году с опозданием. Если в прошлом сезоне механизатор Григорий Дашкун уже завершал рапс, в этом – только-только вышел в поля. После ночного дождя выжидать пришлось почти до обеда. 

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Урожайность более 8 млн тонн. В Беларуси начали уборочную кампанию-7

Кристина Протосовицкая:
Лучше дни, когда уборка или дожди?

Григорий Дашкун, механизатор сельхозпредприятия «Снитово-Агро»:
Лучше, когда хорошая погода. Чем быстрее убрать, тем лучше.

Кристина Протосовицкая:
А удается заработать?

Григорий Дашкун:
Да, заработаешь на уборке. Будем с хлебом.

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# Уборочная кампания # общество # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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