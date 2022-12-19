В Минске рассматривают дело в отношении Герасимени и Опейкина

Новости Беларуси. Дело одной из организаций, признанной в Беларуси экстремистским формированием, рассматривает Минский городской суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обвиняемыми проходят Александра Герасименя и Александр Опейкин, которые в 2020 году, объединившись в преступную группу, распространяли заведомо ложные сведения о событиях в Беларуси, ходе и результатах избирательной кампании. Герасимене и Опейкину также предъявлено обвинение в призыве к санкциям.