Германия готова к активному правовому диалогу с Беларусью

Германия начала оказывать правовую помощь по уголовному делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Хотя до недавнего времени там хранили молчание. Власти и общественные институты ФРГ предоставили уже некоторые документы белорусской стороне. Речь о личных делах эсэсовцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Способствовать расследованию также готова Латинская Америка, чего не скажешь о наших соседях. Украина, Польша, Литва и Латвия категорически отказываются сотрудничать с Беларусью. Как стало известно в ходе расследования, карательные отряды этих стран были сформированы еще за год до начала Великой Отечественной войны.

Параллель чудовищных задумок 41-го с современной реальностью провел генеральный прокурор Беларуси на встрече с педагогическим активом страны. Андрей Швед подчеркнул, что результаты расследования в понятной форме и с примерами должны быть представлены в учебной программе для школьников и студентов.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси: Те факты, обстоятельства требуют, буквально кричат о необходимости, чтобы дети знали истинную правду о том, что происходило в годы Великой Отечественной войны. Знали правду, что такое нацизм, фашизм, и какова его реальная угроза с учетом того, что новая волна коричневой чумы идет сюда опять на восток.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Сегодня действуют более 2 500 музейных экспозиций в рамках школ, а их у нас в 2 901. Это уже подчеркивает, что каждая школа сегодня находится фактически на передовой по патриотическому воспитанию наших молодых людей.

В Беларуси завершается работа по установлению точной цифры сожженных населенных пунктов в годы войны. Новые факты в рамках расследования появляются каждый день. По последним данным, более 10 300 белорусских деревень и поселков были уничтожены фашистами в годы оккупации.