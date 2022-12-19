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Запуск второго энергоблока БелАЭС планируется в первом квартале 2023 года

19 декабря 2022 11:09
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Новости Беларуси. Запуск второго энергоблока БелАЭС планируется на начало 2023 года. Готовность к включению – 97 %. Об этом рассказал глава профильного ведомства Виктор Каранкевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запуск второго энергоблока БелАЭС планируется в первом квартале 2023 года-1

Сейчас проект на этапе строительства пиково-резервных источников. Их суммарная мощность составит 800 мегаватт. В штатном режиме уже работает первый энергоблок. С момента включения выработано более 10 миллиардов киловатт электроэнергии. Запуск второго блока позволит обеспечить население необходимым количеством энергоресурсов. Особое внимание – к электрификации жилфонда. В планах строительство многоквартирных электродомов. С начала 2021 года в строй введено более полумиллиона квадратных метров такого жилья.

Запуск второго энергоблока БелАЭС планируется в первом квартале 2023 года-4

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Проведенная благодаря поддержке главы государства модернизация основных производственных фондов белорусской энергосистемы, накопленный опыт, технологический и производственный потенциал позволяют оперативно реагировать на все и внешние, и внутренние факторы, обеспечить стабильную работу энергосистемы. Ну и в дальнейшем продолжается работа по модернизации объектов и создании условий по увеличению электропотребления в стране и модернизация электросетевой инфраструктуры.

Энергетическая независимость страны приоритетное направление. Сейчас активно обсуждается строительство новой атомной станции или третьего блока БелАЭС.

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# АЭС в Беларуси # общество # Виктор Каранкевич # Фотофакт

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