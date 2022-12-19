Запуск второго энергоблока БелАЭС планируется в первом квартале 2023 года

Новости Беларуси. Запуск второго энергоблока БелАЭС планируется на начало 2023 года. Готовность к включению – 97 %. Об этом рассказал глава профильного ведомства Виктор Каранкевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас проект на этапе строительства пиково-резервных источников. Их суммарная мощность составит 800 мегаватт. В штатном режиме уже работает первый энергоблок. С момента включения выработано более 10 миллиардов киловатт электроэнергии. Запуск второго блока позволит обеспечить население необходимым количеством энергоресурсов. Особое внимание – к электрификации жилфонда. В планах строительство многоквартирных электродомов. С начала 2021 года в строй введено более полумиллиона квадратных метров такого жилья.