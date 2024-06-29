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Вместо газона – вязкая топь. Состязания по торфяному футболу прошли в Пуховичском районе

29 июня 2024 18:46
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Первый в мире стадион для торфяного футбола открыли в Пуховичском районе. Поля разместились на территориях местного торфобрикетного завода. Сегодня их впервые опробовали спортсмены-любители. В состязаниях приняли участие не только торфодобытчики, но также представители СМИ и банковские работники. За победу боролись и команды из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алины Мычко наблюдала за теми, кто не побоялся ударить в грязь лицом ради победы.

Вместо газона – вязкая топь. Состязания по торфяному футболу прошли в Пуховичском районе-1

Каждый гол вызывает настоящую бурю эмоций. Он достается командам очень непросто. Вместо газона здесь – вязкая топь. Затягивает игроков так же сильно, как зрителей сам матч.

Вместо газона – вязкая топь. Состязания по торфяному футболу прошли в Пуховичском районе-4

У опытных футболистов даже есть свой лайфхак: чтобы обувь не соскальзывала, ее плотно перематывают скотчем. Ведь бежать, зачастую, приходится по колено в грязи.

Вместо газона – вязкая топь. Состязания по торфяному футболу прошли в Пуховичском районе-7

Маргарита Трухан, участница команды ТБЗ «Сергеевичское»:
Это на самом деле очень уникально. Такого аналога нет нигде. Это захватывающе. Это совсем не такой футбол, как мы привыкли все видеть по телевизору.

Вместо газона – вязкая топь. Состязания по торфяному футболу прошли в Пуховичском районе-10

Алексей Кушнаренко, участник Совета Республики, генеральный директор ГПО «Белтопгаз»:
6 лет назад мы начинали с корпоративного мероприятия, где участвовали 12 команд – это были торфяники. Сейчас это уже открытый международный турнир. Наше национальное достояние – торф. Он всех объединяет, укрепляет здоровье и дарит незабываемые эмоции.

Вместо газона – вязкая топь. Состязания по торфяному футболу прошли в Пуховичском районе-13

Всю прелесть болотного футбола ощутили три десятка команд: не побоялись испачкаться энергетики – завсегдатаи турнира, а также представители банковской сферы и наши коллеги – журналисты. За годы проведения белорусский торфяной баттл обрел такую популярность, что уже стал международным. Во второй раз на поле вышли дружины из Москвы и Санкт-Петербурга.

Вместо газона – вязкая топь. Состязания по торфяному футболу прошли в Пуховичском районе-16

Михаил Зеленский, пресс-атташе команды «Sankt-Petersburg Lakes»:
Мы приехали во второй раз. Мы из Петербурга. Мы играем в болотный футбол с 2011 года. Уже два поколения сменилось, наверное. Тренируемся постоянно. Надеемся на победу, конечно. Будем стараться.

Вместо газона – вязкая топь. Состязания по торфяному футболу прошли в Пуховичском районе-19

Первый торфяной футбол в Беларуси прошел в 2016-м. С годами у турнира появились свои традиции: в составе каждой команды обязательно присутствует девушка. Есть у состязаний и свой зритель.

Подробности в видео.

# Футбол # общество # Алина Мычко # Алексей Кушнаренко

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