Вместо газона – вязкая топь. Состязания по торфяному футболу прошли в Пуховичском районе

Первый в мире стадион для торфяного футбола открыли в Пуховичском районе. Поля разместились на территориях местного торфобрикетного завода. Сегодня их впервые опробовали спортсмены-любители. В состязаниях приняли участие не только торфодобытчики, но также представители СМИ и банковские работники. За победу боролись и команды из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алины Мычко наблюдала за теми, кто не побоялся ударить в грязь лицом ради победы.

Каждый гол вызывает настоящую бурю эмоций. Он достается командам очень непросто. Вместо газона здесь – вязкая топь. Затягивает игроков так же сильно, как зрителей сам матч.

У опытных футболистов даже есть свой лайфхак: чтобы обувь не соскальзывала, ее плотно перематывают скотчем. Ведь бежать, зачастую, приходится по колено в грязи.

Маргарита Трухан, участница команды ТБЗ «Сергеевичское»:

Это на самом деле очень уникально. Такого аналога нет нигде. Это захватывающе. Это совсем не такой футбол, как мы привыкли все видеть по телевизору.

Алексей Кушнаренко, участник Совета Республики, генеральный директор ГПО «Белтопгаз»:

6 лет назад мы начинали с корпоративного мероприятия, где участвовали 12 команд – это были торфяники. Сейчас это уже открытый международный турнир. Наше национальное достояние – торф. Он всех объединяет, укрепляет здоровье и дарит незабываемые эмоции.

Всю прелесть болотного футбола ощутили три десятка команд: не побоялись испачкаться энергетики – завсегдатаи турнира, а также представители банковской сферы и наши коллеги – журналисты. За годы проведения белорусский торфяной баттл обрел такую популярность, что уже стал международным. Во второй раз на поле вышли дружины из Москвы и Санкт-Петербурга.

Михаил Зеленский, пресс-атташе команды «Sankt-Petersburg Lakes»:

Мы приехали во второй раз. Мы из Петербурга. Мы играем в болотный футбол с 2011 года. Уже два поколения сменилось, наверное. Тренируемся постоянно. Надеемся на победу, конечно. Будем стараться.