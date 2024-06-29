Витебску исполнилось 1050 лет! Чем город удивлял жителей и гостей в свой юбилей?

Поздравить жителей одного из самых древних городов Беларуси приехали делегации из разных регионов Беларуси, и братской России. Витебск встретил гостей из Архангельска, Липецка, Пскова, Симферополя. Из Калмыкии на празднование знаменательной для города даты приехал Петр Леонтьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С городом ветерана Великой Отечественной войны связывает личная история. Будучи молодым сержантом, в составе 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, он освобождал Витебск.

Петр Леонтьев, ветеран Великой Отечественной войны (Республика Калмыкия):

От Смоленска до Витебска 132 километра. Мы прошли пешком за 2 ночи, несли на себе пулеметы, минометы. Город освободили, руины лежали. Сказали, здесь города не будет. Сейчас город красивый, высокие дома, чистота, красивые люди.

В годы Великой Отечественной войны Витебск пережил три тяжелейших года гитлеровской оккупации. Практически весь город превратился в руины. В 1944 году освободителей встречали всего 118 оставшихся в живых витебчан. Жители помнят, кому обязаны свободой, и чтят своих героев. Митинг на улице Замковой собрал десятки человек. Цветы к бюсту Героя Советского Союза Петра Машерова возложили руководство области и города, представители трудовых коллективов и студенты.

Владимир Андрейченко, почетный гражданин Витебска:

Безусловно, город Витебск очень сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны, практически не осталось жителей здесь никаких. Поэтому, безусловно, сегодня тоже время такое, непростое. Мы видим как нацизм в Европе поднимает голову и, конечно, основная ставка, основной удар сегодня делается на нашу молодежь. Важно, чтобы праздники работали на воспитание нашей молодежи.