«Немцы, обезумев, метались в разные стороны». Хроника освобождения Бобруйска

Прологом Великой Победы в борьбе с фашизмом стала стратегическая наступательная операция «Багратион», в ходе которой в 1944 году от немецко-фашистской оккупации была освобождена Беларусь. В этот день, ровно 80 лет назад войска Красной Армии очистили от захватчиков Узду, Бобруйск, Белыничи и Ушачи. Хроника 29-ого июня 44-го в нашем следующем материале.

Беларусь. Город Бобруйск. Могилевская область. 80 лет назад, в июне 1944 года в ходе операции «Багратион» за освобождение этого города от фашистских оккупантов разворачивались кровопролитные бои.

Немецкое командование стало готовить Бобруйск к обороне еще в начале 1944 года. Город был превращен в крепость, вокруг него был вырыт сплошной противотанковый ров, окопы и артиллерийские позиции, были установлены прочные железобетонные укрепления, а дома приспособлены к длительной обороне. Линия обороны представляла собой серьезное препятствие для наступающих советских солдат. Передний край прикрывался проволочными заграждениями и минными полями. Все эти укрепления предстояло преодолеть частям 1-го Белорусского фронта под командованием Рокоссовского.

Константин Константинович Рокоссовский, советский военачальник, дважды Герой Советского Союза, один из крупнейших полководцев Второй мировой войны. 29 июня 1944 года генералу армии Рокоссовскому была вручена бриллиантовая звезда маршала Советского Союза.

Операция наступления советских войск по прорыву обороны противника началась 24 июня. Сломить немецкую оборону не удавалось несколько дней. Исходя из сложной обстановки, Константин Рокоссовский приказал использовать все доступные резервы для наращивания темпов наступления. В итоге, Бобруйская группировка была полностью окружена.

Светлана Прибыш, заместитель главного хранителя фондов музея истории Великой Отечественной войны:

Чтобы не дать возможности противнику полностью вырваться из Бобруйского котла, в небо поднялись 400 бомбардировщиков под прикрытием 126 истребителей. Полтора часа они сыпали бомбы на головы противника. Как вспоминал, в последующем маршал Советского Союза, Жуков: поле боя было объято огнем, немцы, буквально обезумев, метались в разные стороны, а те, кто не хотел сдаться в плен, тут же гибли. Это был массированный авиационный налет, в результате которого противник был полностью дезориентирован, деморализован и потерял всякое управление.

В течение 28 и 29 июня гитлеровцы неоднократно предпринимали попытки прорыва из окружения, которые были отбиты силами Красной Армии. 29 июля, в 10 часов, фашистские подразделения капитулировали. Фашисты потеряли 50 тысяч человек.

Из воспоминаний очевидца событий Нины Рудяк:

Как освобождали Бобруйск, точно не помню. Только перед глазами все красное. И крики людей. Мама прижимала мою голову к своей груди. Я вырвалась, чтобы глотнуть воздуха, а он черный. А потом радость и слезы взрослых. Нас освободили!