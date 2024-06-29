Генеральная репетиция парада ко Дню Независимости – движение транспорта по ряду улиц будет ограничено

Примечательно, что курсанты Военной академии станут частью главного события в День Независимости Беларуси. В Минске завершаются последние приготовления к параду в честь нашего главного государственного праздника и 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Этим вечером, 29 июня, в белорусской столице пройдет генеральная репетиция, из-за чего будет ограничено движение транспорта по ряду улиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно парад проходит у стелы «Минск – город-герой», на пересечении проспектов Победителей и Машерова. Предстоящий – станет самым крупным за всю историю независимости страны. Участие в нем примут военнослужащие восьми государств. В одном строю пройдут около 5 тысяч человек и примерно 250 единиц техники. Белорусская оборонка представит три десятка образцов, созданных на отечественных предприятиях. Продемонстрируют не только военную технику. Свою колонну из 80 единиц машин представит Министерство промышленности. В составе: известные во всем мире МАЗы и самосвалы БелАЗ, дорожно-строительная, логистическая, торфодобывающая, коммунальная и лесная техника «Амкодора» и сельхозтехника «Гомсельмаша». Присоединятся к колонне также белорусские легковые автомобили и тракторы МТЗ.