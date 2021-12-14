Вместимость на 33 тысячи человек. Вот каким будет новый Национальный футбольный стадион

Екатерина Забенько, СТВ: Заводскому району по-настоящему повезло со спортивными объектами. Наверное, самый значимый был «Чижовка-Арена». Почему был? Потому что сейчас строится Национальный футбольный стадион. Это, наверное, грандиозный объект. Вы рады такому новому адресу на карте Заводского района?

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района: Наверное, кроме чувства гордости, есть еще и серьезная ответственность с учетом того, что именно Заводской район был выбран площадкой для реализации такого крупного и значимого объекта международного значения. Но сам объект, Национальный футбольный стадион, который расположен в границах Партизанского проспекта, улиц Ванеева, Долгобродская, реализуется в рамках Указа главы государства «О реализации проекта технико-экономической помощи «Национальный футбольный стадион». Строительство самого стадиона осуществляется китайской стороной, а работы по инженерной и транспортной инфраструктуре выполняет белорусская сторона. Предполагается строительство стадиона вместимостью 33 тысячи человек. Очень много людей смогут наблюдать за играми мирового уровня.

Екатерина Забенько: Как строительство этого грандиозного объекта отразится на жизни всего Заводского района. Я знаю, что он затронет объекты, которые нуждались во внимании. Это такие, как стадион «Трактор» и парк 50-летия.

Сергей Масляк:

Однозначно, что касается Национального футбольного стадиона, повысится узнаваемость района. Что касается объектов, которые прилегают к будущему Национальному стадиону, они тоже сегодня не оставлены без внимания. Расположен рядом объект – стадион «Трактор». Изначально проектно-сметной документацией, которая разрабатывалась до начала строительства Национального стадиона, было предусмотрено соответствие стадиона «Трактора» международным требованиям ассоциаций FIFA, UEFA. Но после того как было принято решение о строительстве в непосредственной близости от стадиона «Трактор» Национального футбольного стадиона, такая необходимость отпала.

Мы сегодня ведем работу по увязке этих объектов. Мы сегодня уже можем говорить о том, что будут предусмотрены две очереди строительства. Первая очередь подразумевает под собой капитальный ремонт дома физической культуры «Кольца Славы», который также находится там. И реконструкция самого стадиона «Трактор» с капитальным ремонтом и модернизацией подтрибунных помещений, сохранение западной трибуны и снос восточной, южной и северной трибун. Взамен мы получим четыре поля, одно из них основное, на котором будут проводиться соревнования по футболу, и три тренировочных. На всех этих полях предусмотрено искусственное покрытие. Основное поле предполагает кроме искусственного покрытия еще подогрев и полив. Таким образом мы получим прекрасный объект, чтобы мы сегодня могли в полной мере уделить внимание развитию детско-юношеского футбола.

Кроме того, к стадиону «Трактор» прилегает территория парка 50-летия. Она сегодня разделена на две части улицей Долгобродской. Одна часть активная, где сегодня расположены аттракционы. Сложно назвать их современными, надо, наверное, делать какое-то обновление, но возвращаясь ко второй части парка, так называемой тихой части, то в следующем году мы уже начнем работы по текущему ремонту существующих пешеходных связей, по ремонту уличного освещения, по благоустройству данной территории в соответствии с разработанной и согласованной с руководством Мингорисполкома концепцией. На это уже предусмотрено финансирование. Думаю, что к концу 2022 года мы эти работы завершим. А что касается уже активной части, то этот вопрос находится сегодня в процессе проработки. Есть определенные предложения по созданию нескольких спортивных площадок для занятия активными видами спорта.