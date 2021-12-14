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Вместимость на 33 тысячи человек. Вот каким будет новый Национальный футбольный стадион

14 декабря 2021 17:43
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Новости Беларуси. Территория Заводского района ударными темпами пополняется знаковыми объектами, жилыми домами, зонами отдыха и праздничными фотозонами. Масштабы новостроек уже доросли до уровня Национального футбольного стадиона. Как развивается самая промышленная часть Минска, узнаем в студии программы «Большой город» на СТВ у главы администрации Заводского района Сергея Масляка.

Екатерина Забенько, СТВ:
Заводскому району по-настоящему повезло со спортивными объектами. Наверное, самый значимый был «Чижовка-Арена». Почему был? Потому что сейчас строится Национальный футбольный стадион. Это, наверное, грандиозный объект. Вы рады такому новому адресу на карте Заводского района?

Вместимость на 33 тысячи человек. Вот каким будет новый Национальный футбольный стадион-1

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:
Наверное, кроме чувства гордости, есть еще и серьезная ответственность с учетом того, что именно Заводской район был выбран площадкой для реализации такого крупного и значимого объекта международного значения. Но сам объект, Национальный футбольный стадион, который расположен в границах Партизанского проспекта, улиц Ванеева, Долгобродская, реализуется в рамках Указа главы государства «О реализации проекта технико-экономической помощи «Национальный футбольный стадион». Строительство самого стадиона осуществляется китайской стороной, а работы по инженерной и транспортной инфраструктуре выполняет белорусская сторона. Предполагается строительство стадиона вместимостью 33 тысячи человек. Очень много людей смогут наблюдать за играми мирового уровня.

Вместимость на 33 тысячи человек. Вот каким будет новый Национальный футбольный стадион-4

Екатерина Забенько:
Как строительство этого грандиозного объекта отразится на жизни всего Заводского района. Я знаю, что он затронет объекты, которые нуждались во внимании. Это такие, как стадион «Трактор» и парк 50-летия.

Вместимость на 33 тысячи человек. Вот каким будет новый Национальный футбольный стадион-7

Сергей Масляк:
Однозначно, что касается Национального футбольного стадиона, повысится узнаваемость района. Что касается объектов, которые прилегают к будущему Национальному стадиону, они тоже сегодня не оставлены без внимания. Расположен рядом объект – стадион «Трактор». Изначально проектно-сметной документацией, которая разрабатывалась до начала строительства Национального стадиона, было предусмотрено соответствие стадиона «Трактора» международным требованиям ассоциаций FIFA, UEFA. Но после того как было принято решение о строительстве в непосредственной близости от стадиона «Трактор» Национального футбольного стадиона, такая необходимость отпала.

Мы сегодня ведем работу по увязке этих объектов. Мы сегодня уже можем говорить о том, что будут предусмотрены две очереди строительства. Первая очередь подразумевает под собой капитальный ремонт дома физической культуры «Кольца Славы», который также находится там. И реконструкция самого стадиона «Трактор» с капитальным ремонтом и модернизацией подтрибунных помещений, сохранение западной трибуны и снос восточной, южной и северной трибун. Взамен мы получим четыре поля, одно из них основное, на котором будут проводиться соревнования по футболу, и три тренировочных. На всех этих полях предусмотрено искусственное покрытие. Основное поле предполагает кроме искусственного покрытия еще подогрев и полив. Таким образом мы получим прекрасный объект, чтобы мы сегодня могли в полной мере уделить внимание развитию детско-юношеского футбола.

Кроме того, к стадиону «Трактор» прилегает территория парка 50-летия. Она сегодня разделена на две части улицей Долгобродской. Одна часть активная, где сегодня расположены аттракционы. Сложно назвать их современными, надо, наверное, делать какое-то обновление, но возвращаясь ко второй части парка, так называемой тихой части, то в следующем году мы уже начнем работы по текущему ремонту существующих пешеходных связей, по ремонту уличного освещения, по благоустройству данной территории в соответствии с разработанной и согласованной с руководством Мингорисполкома концепцией. На это уже предусмотрено финансирование. Думаю, что к концу 2022 года мы эти работы завершим. А что касается уже активной части, то этот вопрос находится сегодня в процессе проработки. Есть определенные предложения по созданию нескольких спортивных площадок для занятия активными видами спорта.

Украсят и остановки. Как Заводской район готовится к Новому году – подробнее здесь.

# Районы Минска # общество # Сергей Масляк # Екатерина Забенько # Фотофакт

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