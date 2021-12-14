Украсят и остановки. Как Заводской район готовится к Новому году?

Екатерина Забенько, СТВ: Давайте праздничную тему тоже поддержим в нашем разговоре. Заводской район всегда очень готовится к новогодним праздникам. Я знаю, что вы даже стимулируете предприятия и объекты торговли. Мы с вами в прошлом году даже совершили такой своеобразный праздничный рейд, посвятив этому целую программу «Большой город». Было интересно и любопытно. Расскажите, как подготовились, что считаете новинками и местом притяжения?

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

В этом году, чтобы повысить статус этого мероприятия, предложили руководителю предприятия или организации осуществлять защиту новогоднего оформления на территории района, чтобы повысить статус и чтобы руководители не жадничали в этом направлении. Потому что одно, когда представитель организации производит эту защиту либо никто, а другое, когда уже руководитель. Уровень повышается. Кроме того, на территории района у нас предусмотрена установка 17 елей. Это традиционные места установки. Для придания повышенного интереса к данным площадкам и увеличения притягательности данных мест мы предложили предприятиям и организациям, которые непосредственно участвуют в установке новогодних елей, оформить данную территорию тематическими фотозонами. Фотозона, но световая, будет у нас обновлена и перед универмагом «Беларусь». Считаем центральной площадкой, мы в прошлом году довольно большую работу провели по оформлению площади перед универмагом «Беларусь». В этом году работу продолжим, сделаем ее еще интереснее.

Что касается нововведений, в этом году мы решили попробовать себя в новом направлении, в оформлении остановочных пунктов. Для чего определили в каждом микрорайоне на основных центральных магистральных улицах по два остановочных пункта, которые до 15 декабря также оформим в новогодней тематике. Когда мы с вами встречались в прошлом году, это было новое наше направление в соответствии с разработанной концепцией 2020-2021 года, мы начали оформление улиц района баннерами в виде новогодних открыток. Причем размер этого баннера полтора метра на метр. В этом году мы эту тему продолжаем, увеличим их количество. Причем на этих баннерах размещены новогодние открытки с хорошим пожеланием, которое выбирали воспитанники наших дворцов детей молодежи «Золак» и «Орион».