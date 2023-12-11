«Вместе с Минском в 2024 год». В столице разработан новогодний квест с подарками

Новости Беларуси. В Минске разработан новогодний квест с подарками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он стартует 23 декабря и продлится до 7 января.

Участникам необходимо будет посетить как минимум десять локаций из двадцати предложенных – зоопарк, парк имени 900-летия Минска, Лошицкая усадьба, а также объекты культуры и образования. Есть и промышленные предприятия. Чтобы стать участником, требуется прибыть в любую локацию и получить флаер для отметок о прохождении квеста. Далее можно следовать по желаемому маршруту. Завершающей точкой станет ярмарка у Дворца спорта. Здесь участник, выполнивший условия, получит праздничный подарок от Деда Мороза.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Локации предлагали администрации районов Минска. Мы исходили из того, что предложенные локации пользуются популярностью, они достаточно интересные. И, посетив их, можно ознакомиться с конкретным промышленным объектом или объектом производства. Естественно, как и в прошлом году, нашим предприятием «Минсктранс» будет продуман маршрут с учетом тех локаций, которые мы выбрали, и их месторасположений. Об этом маршруте мы будем информировать на сайте Мингорисполкома, чтобы было удобнее посещать все локации.

Интерактивная карта с маршрутом квеста будет размещена на сайте Мингорисполкома. Принять участие могут все желающие.