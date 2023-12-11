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И днём и ночью: коммунальные службы Минска активно борются с последствиями снегопадов

11 декабря 2023 17:32
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Новости Беларуси. С начала зимнего периода из Минска вывезено свыше 500 тысяч кубометров снега. С городских улиц он попадает на специализированные свалки, либо снегоплавильные пункты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

И днём и ночью: коммунальные службы Минска активно борются с последствиями снегопадов -1

Работы по расчистке территорий не прекращаются даже в ночное время. В сутки на уборке задействовано более1 700 работников ЖКХ и почти 140 снегоуборочных машин. Особое внимание обработке дорог и пешеходных связей противогололедными составами. В этом сезоне на улице Свердлова и части проспекта Независимости в качестве эксперимента применяют новый реагент.

И днём и ночью: коммунальные службы Минска активно борются с последствиями снегопадов -4

Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
В последней декаде ноября и начале декабря выпало 285 от нормы количество осадков – коммунальные службы начали активно работать. В настоящее время продолжаются работы. Главная задача сейчас – убрать снег с кровель и сосульки.

И днём и ночью: коммунальные службы Минска активно борются с последствиями снегопадов -7

ЖКХ просит водителей не загромождать дворовые проезды, чтобы не препятствовать работе техники. А также напоминает о необходимости очищать от снега проезжую часть вокруг своего автомобиля в радиусе не менее одного метра.

# ЖКХ # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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