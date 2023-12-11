В Белкоопсоюзе планируют увеличить производство изделий из натурального меха
Новости Беларуси. Цех по пошиву изделий из натурального меха в Белкоопсоюзе будет наращивать объемы производства. Председатель Совета Республики Национального собрания, уполномоченный представитель главы государства в Минске Наталья Кочанова провела совещание по вопросам сохранения и развития уникального производства, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Совещание стало продолжением встречи, прошедшей в ноябре 2023-го с коллективом дизайн-центра GNL. Тогда уполномоченный представитель главы государства в Минске подчеркнула, что цех будет работать при любых обстоятельствах – белорусские шубы и аксессуары хорошо знают не только у нас, но и далеко за рубежом. Работа ювелирная. Так что предприятию необходимо наращивать объемы.
К решению проблемных вопросов подключили профильного вице-премьера, руководство Мингорисполкома и Белкоопсоюза. 11 декабря вновь встретились, чтобы обсудить выполнение поручений. Тем более хороших новостей много: решен вопрос с сырьевой базой, для цеха нашли новое помещение в центре Минска, намерены работать над расширением штата. Поднимут и зарплату для специалистов.
Жанна Денисман, заведующая магазином:
Мы обращались с вопросом о закрытии нашего производства, чтобы нас не закрывали, чтобы оно дальше функционировало и были сохранены рабочие места. У нас также есть профессионалы, которые в единичных, можно сказать, экземплярах в стране. Вопрос был решен положительно. Все сотрудники довольны. Мы остаемся все на своих местах. Будем дальше трудиться.
Беседа получилась теплой и доверительной – женщины смогли из первых уст услышать о работе Совета Республики, больше узнать про ситуацию в стране и мире.