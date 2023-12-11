В Белкоопсоюзе планируют увеличить производство изделий из натурального меха

Новости Беларуси. Цех по пошиву изделий из натурального меха в Белкоопсоюзе будет наращивать объемы производства. Председатель Совета Республики Национального собрания, уполномоченный представитель главы государства в Минске Наталья Кочанова провела совещание по вопросам сохранения и развития уникального производства, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Совещание стало продолжением встречи, прошедшей в ноябре 2023-го с коллективом дизайн-центра GNL. Тогда уполномоченный представитель главы государства в Минске подчеркнула, что цех будет работать при любых обстоятельствах – белорусские шубы и аксессуары хорошо знают не только у нас, но и далеко за рубежом. Работа ювелирная. Так что предприятию необходимо наращивать объемы.

К решению проблемных вопросов подключили профильного вице-премьера, руководство Мингорисполкома и Белкоопсоюза. 11 декабря вновь встретились, чтобы обсудить выполнение поручений. Тем более хороших новостей много: решен вопрос с сырьевой базой, для цеха нашли новое помещение в центре Минска, намерены работать над расширением штата. Поднимут и зарплату для специалистов.